GPW: Krajowe indeksy kontynuowały trend spadkowy

Na ostatniej w tym tygodniu sesji krajowe indeksy w większości kontynuowały trend spadkowy. Ostatecznie WIG20 zamknął tydzień 1,5-proc. stratą. Choć w piątek po mocnej przecenie odbijały KGHM, JSW, CD Projekt czy Allegro, to przeważyły spadki sektora bankowego, paliwowego i telekomów.

W ujęciu sektorowym wyraźnie przeważyły spadki - zyskiwały jedynie 4 z 15 indeksów. Leki odbiły o 1,9 proc. po czterech spadkowych sesjach, a górnictwo o 1,3 proc. po 6-proc. przecenie. Traciły przede wszystkim spółki chemiczne i liderzy czwartkowych wzrostów - telekomy.

W WIG20 o blisko 6 proc. odbił Mercator i odrobił większość 7-proc. czwartkowego spadku. KGHM, JSW i CD Projekt rosły między 1 a 2 proc. O blisko 2 proc. w górę poszedł także Santander i poprawił 2-letnie maksimum do 362,9 zł.

Ok. 1 proc. zniżkowały PKO BP i Orlen, a po ok. 2 proc. traciły Dino, PZU, Orange, PGNiG i Tauron.Cyfrowy Polsat spadł o 2,6 proc. i z nawiązką oddał czwartkową zwyżkę. W mWIG40 najmocniej tracił Asbis. Mocno przeceniony został także Ciech.

"Dzisiejsza sesja była kontynuacją spadków, które obserwujemy od połowy tygodnia, jednak patrząc na zachowanie poszczególnych komponentów WIG20 to przebieg był odwrotny względem czwartku. Dziś odbiła część przecenionych wczoraj spółek, np. Mercator, CD Projekt i spółki górnicze. Lepiej zachowywało się także Allegro, które na okrągłym poziomie 50 zł próbuje odwrócić trend spadkowy" - powiedział kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w BM BNP Paribas, Michał Krajczewski.

"To odbicie nie było wystarczające i przeważyły spadki banków, spółek paliwowych, telekomów czy Dino. To one zdecydowały o tym, ze pod koniec sesji WIG20 zszedł pod kreskę. Skala spadków nie była jednak duża. WIG20 schodzi do poziomu 2.400 pkt. - wcześniej przebity opór staje się wsparciem, które niedługo może być testowane. Ponadto po niedawnych mocnych wzrostach krajowe indeksy oddają relatywną siłę względem zagranicznych indeksów" - dodał.

Niedługo po otwarciu notowań 12 pkt. poniżej odniesienia WIG20 wybił się nad kreskę i utrzymywał się na niewielkim plusie przez większą część dnia. Jednak ok. godz. 14.30 znów przeważyły spadki i indeks zakończył sesję na poziomie otwarcia.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,42 proc. do 2.417,09 pkt., WIG zniżkował o 0,29 proc. do 73.602,06 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,13 proc. do 5.618,72 pkt., a sWIG80 spadł o 0,39 proc. do 21.407,82 pkt.

WIG oraz WIG20 traciły czwartą sesję z rzędu, a sWIG80 piątą. W ujęciu tygodniowym WIG spadł o 1,1 proc., WIG20 o 1,5 proc., sWIG80 o 0,9 proc., a mWIG40 zyskał 0,1 proc.

W momencie zamknięcia piątkowych notowań na GPW rosła większość europejskich indeksów, w tym także niemiecki DAX - o 0,7 proc. Amerykański S&P 500 pozostawał bez większych zmian.

Po raz pierwszy od 16 sesji aktywność inwestorów była niższa, a obroty na WIG nie przekroczyły 1 mld zł. Wyniosły 984 mln zł, z czego 719 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

KGHM, JSW i CD Projekt, które dzień wcześniej traciły po 6 proc. rosły w piątek między 1 a 2 proc.

W trakcie sesji KGHM podał wstępne dane sprzedażowe, które nie miały większego przełożenia na notowania. Sprzedaż miedzi przez KGHM we wrześniu 2021 roku wyniosła 66,2 tys. ton, co oznacza wzrost rdr o 24 proc. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 63,7 tys. ton, czyli wzrosła o 16 proc. rdr.

O blisko 2 proc. w górę poszedł także Santander i poprawił 2-letnie maksimum do 362,9 zł.

Z kolei po ok. 1 proc. zniżkowały PKO BP i Orlen, a po ok. 2 proc. traciły Dino, PZU, Orange, PGNiG i Tauron.

Cyfrowy Polsat spadł o 2,6 proc. i z nawiązką oddał czwartkową zwyżkę.

W mWIG40 najmocniej tracił Asbis, który pogłębił 7-proc. czwartkowy spadek o 9 proc. Piątkowej przecenie towarzyszyły drugie obroty w indeksie (18 mln zł).

Mocno przeceniony został także Ciech, który ostatecznie spadł o 8,3 proc. i pogłębił półroczne minimum do 37,35 zł. W upublicznionym raporcie DM BOŚ z 13 października, analitycy obniżyli rekomendację Ciechu do "sprzedaj" z "kupuj", a cenę docelową jednej akcji spółki zmniejszyli do 33 zł z 39 zł wcześniej. Raport wydano przy kursie 42,55 zł.

Nieco ponad 5 proc. zyskał Mabion. Spółka w trakcie sesji informowała o transakcjach na akcjach osób blisko związanych ze spółką oraz o otrzymaniu od Federalnej Agencji ds. Leków i Produktów Leczniczych w Belgii zgody na przeprowadzenie badania klinicznego leku MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów na terenie Belgii. Całość zwyżki zrealizowała się jednak przed nadejściem komunikatów.

O blisko 4 proc. zwyżkował Bank Millennium, wyznaczając nowe 2-letnie maksimum na poziomie 8,69 zł.

Od rana o ok. 4 proc. rosły także notowania Polenergii. Spółka informowała, że uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW. Tym samym łączny portfel wiatrowych inwestycji grupy wzrósł o 15 proc. do 287 MW.

W gronie spółek o niższej kapitalizacji drugą sesję z rzędu uwagę inwestorów przyciągnął Airway Medix. Po tym jak dzień wcześniej notowania zwyżkowały o ponad 20 proc. bez informacji ze strony spółki, w piątek kurs oddał niemal całość zysku. Spadł o 16,6 proc., jednak przy dwukrotnie wyższych obrotach niż w czwartek (2 mln zł).

Po czterech wzrostowych sesjach notowania CI Games spadły na koniec tygodnia o 5,3 proc.

Z kolei o 5,3 proc. wzrosła Trakcja. Notowania były na plusie od rana, jednak wzrosty przybrały na sile i sięgały 8 proc. po publikacji szacunkowych wyników. Grupa podała we wstępnych danych, że miała w III kwartale 2021 r. blisko 7,3 mln zł zysku netto, 28 mln zł zysku EBITDA oraz 37 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, przy przychodach na poziomie 436,5 mln zł.

W indeksie mocniej rósł jedynie Arctic Paper - poszedł w górę o 7 proc. po publikacji informacji o planach budowy nowego zakładu. Arctic Paper i Rottneros podpisały list intencyjny w sprawie budowy fabryki opakowań z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie nad Odrą. Szacunkowa wartość inwestycji to 12-15 mln euro (ok. 55-70 mln zł), z czego udział Arctic Paper wyniesie 50 proc.

