GPW: LPP i Cyfrowy Polsat najdroższe w historii

WIG20 zyskał we wtorek 0,39 proc., kończąc sesję na poziomie 2.264,26 pkt. Indeks największych spółek zanotował trzecią z rzędu wzrostową sesję, ale w dalszym ciągu utrzymuje się w trendzie bocznym. Podobnej skali wzrosty zanotowały we wtorek pozostałe główne indeksy GPW. Na najwyższych poziomach w historii zakończyły sesję akcje LPP i Cyfrowego Polsatu.

We wtorek w grupie spółek z WIG20 13 firm zakończyło notowania wzrostami, w tym kursy czterech - CCC, Asseco Poland, Cyfrowego Polsatu i LPP - zyskały ponad 2 proc.

Cyfrowy Polsat zamknął sesję na poziomie 32,78 zł, najwyższym w historii. Rekord wszech czasów poprawiło także LPP, kończąc notowania na 13.830 zł.

Próbę odreagowania poniedziałkowych spadków podjęły banki, ale tylko częściowo zakończyła się ona powodzeniem.

"Wtorkowa sesja nie wniosła wiele do obrazu rynku. WIG20 utrzymuje się od początku czerwca w konsolidacji w przedziale 2,2-2,3 tys. pkt. Zmienność, która w zeszłym tygodniu nieco wzrosła, ponownie spadła. Podobnie jak obroty akcjami" - powiedział PAP Biznes kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

WIG20 rozpoczął notowania 4 punkty powyżej poprzedniego zamknięcia i w ciągu dwóch pierwszych godzin zyskał 20 pkt., ustanawiając ok. 11.00 sesyjne maksimum na 2.279,40 pkt. Tej wartości nie udało się jednak utrzymać - aż do otwarcia sesji w USA WIG20 poruszał się w trendzie spadkowym, wracając do poziomu otwarcia. Pod koniec sesji inwestorzy ponownie nieco chętniej kupowali akcje.

Ostatecznie WIG20 zyskał 0,39 proc., kończąc notowania na 2.264,26 pkt. Od 2-letniego maksimum z przełomu czerwca i lipca indeks dzieli 20 pkt. Także pozostałe główne indeksy GPW zakończyły sesję na plusie. WIG wzrósł o 0,43 proc. do 67.448,53 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,37 proc. do 4.900,24 pkt., a sWIG80 po zwyżce również o 0,37 proc. zamknął notowania na 20.676,35 pkt. Obroty akcjami wyniosły ok. 800 mln zł z czego 636 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem pod tym względem były Allegro (95 mln zł) i CD Projekt (85 mln zł).

Kiedy na GPW kończyła się sesja, niemiecki DAX zniżkował 0,2 proc., S&P 500 znajdował się w pobliżu poniedziałkowego zamknięcia, a Nasdaq Composite rósł 0,3 proc.

"Najważniejszym wydarzeniem, prawdopodobnie całego tygodnia, był odczyt czerwcowej inflacji w USA. Tempo wzrostu cen było zdecydowanie wyższe od oczekiwań, padło kilka rekordów - np. wzrost cen w ujęciu miesięcznym był największy od 2008 roku. Jeszcze niedawno taki odczyt zapewne doprowadziłby do spadku kursów akcji w obawie przed podwyżkami stóp ze strony Fed. Jednak we wtorek było inaczej. Rynek akcji niemal nie zareagował, a nawet notowania firm technologicznych, dla których podwyżka stóp byłaby potencjalnie bardziej szkodliwa, poszły w górę. Inwestorzy najwyraźniej wierzą, że Fed szybko nie zdecyduje się na podwyżki, a znaczna część inflacji ma charakter przejściowy" - powiedział Michał Krajczewski.

Ceny konsumpcyjne w USA wzrosły w czerwcu o 0,9 proc. mdm, wobec oczekiwanego wzrostu o 0,5 proc. mdm. W ujęciu rocznym inflacja sięgnęła 5,4 proc.

"Taka reakcja rynku akcji oznacza, że kontynuacja trendów wzrostowych na rynkach bazowych jest bardzo prawdopodobna. Dla GPW nie jest to sytuacja jednoznacznie korzystna, biorąc pod uwagę, że w centrum uwagi ponownie znajdują się spółki wzrostowe, a dodatkowo umocnił się dolar. Jednak jeśli zagranicą utrzymają się wzrosty, to prawdopodobnie prędzej czy później dotrą także do GPW" - dodał Krajczewski.

Próbę odreagowania poniedziałkowych spadków podjęły banki, ale tylko częściowo zakończyła się ona powodzeniem. Notowania PKO BP i Pekao poszły w górę 0,4-0,8 proc., ale zamknięcie sesji wypadło znacznie poniżej dziennego maksimum. Santander BP, którego notowania zwyżkowały o prawie 3 proc. w ciągu dnia, na zamknięciu spadł o 0,4 proc. do 241,9 zł. Kurs akcji jest najniższy od niemal dwóch miesięcy.

Najmocniej w WIG20 zniżkowały akcje Mercatora - kurs obniżył się o 3,1 proc. do 259 zł.

Spośród 15 indeksów branżowych 11 zakończyło sesję wzrostem. Liderem był WIG-Media, który zyskał 3,3 proc. i znalazł się na najwyższym poziomie w historii. Ponad 2 proc. wzrósł indeks WIG-Odzież, również notując rekordową wartość.

W mWIG40 najmocniej wzrósł AmRest, który zyskał 8 proc., do 27,1 zł. Kurs spółki spadał przez trzy poprzednie sesje.

O 4,4 proc. do najwyższego w historii poziomu 123,4 zł, wzrosły notowania Wirtualnej Polski. Przekroczenie 120 zł oznacza zakończenie trwającej 2 miesiące konsolidacji wybiciem w górę i powrót do długoterminowego trendu wzrostowego. Akcje WP poruszają się w nim od listopada zeszłego roku. Od ostatniej sesji grudnia notowania poszły w górę o 35 proc. wobec zwyżki WIG w tym czasie o 18 proc.

Najmocniej w mWIG40 spadły notowania trzech spółek - Kernela, Mabionu i Livechat. Kurs każdej z nich zniżkował we wtorek 2-3 proc. W poniedziałek Livechat notowany był najwyżej w historii.

Wśród spółek z sWIG80 wzrostem o 4,1 proc. do 12,65 zł wyróżnił się Auto Partner. Do rekordu z poprzedniego tygodnia notowaniom brakuje 20 groszy.

W 4 proc. zwyżkowały notowania Ambry, która w poniedziałek poszła w górę o 6,5 proc. Obroty akcjami spółek z sWIG80 wyniosły w poniedziałek 22,5 mln zł.

Spadek o niemal 50 proc. do 0,406 zł przy niemal 3 mln zł obrotów zanotowały akcje Ursusa. Spółka poinformowała, że Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłosił upadłość spółki.

