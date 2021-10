GPW: mWIG40 najwyżej od 2007 roku

We wtorek inwestorzy poświęcili więcej niż zwykle uwagi spółkom z szerokiego rynku, które opublikowały wyniki finansowe za III kwartał. Liderem wzrostów był mWIG40 - po zwyżce do 5.663,46 pkt. indeks zakończył sesję najwyżej od czerwca 2007 roku i jest coraz bliżej ustanowionego wtedy rekordu wszech czasów. Mocną sesję ma za sobą sektor finansowy. Zwyżka notowań banków z WIG20 zamortyzowała niemal w całości kolejny mocny spadek kursu Allegro, po którym akcje notowane były najniżej w historii.

Liderem wzrostów był mWIG40, który po zwyżce o 0,76 proc. do 5.663,46 proc. zakończył sesję najwyżej od czerwca 2007 roku. Słabiej wypadł sWIG80, który kontynuuje rozpoczętą przed dwoma tygodniami falę spadkową - indeks stracił 0,57 proc., kończąc notowania na 21.383,98 pkt.

Obroty akcjami zbliżyły się do 1,2 mld zł, z czego 896 mln zł przypadło na firmy z WIG20. Liderem obrotów było Allegro, wyprzedzając Dino Polska i PKO BP. Spośród 15 indeksów branżowych 9 zakończyło sesję na plusie. Liderem wzrostów był WIG-Media, wzrósł też indeks WIG-Banki, ustanawiając nowe 3-letnie maksimum. Stracił WIG-Spożywczy.

Spośród spółek z WIG20 najlepiej radził sobie we wtorek sektor finansowy. Liderem wzrostów były akcje PZU, które po zwyżce o 2,2 proc. powróciły powyżej 40 zł. Drugą spółą, której akcje zyskały było PKO BP. Pekao ustanowiło nowe 3-letnie maksimum.

"We wtorek byliśmy jednym ze słabszych rynków w Europie, co wydaje się być pewnym odreagowaniem naszej wcześniejszej siły. Jednak mimo tej słabości wobec głównych rynków, WIG20 w dalszym ciągu znajduje się blisko rekordu z połowy października. Z punktu widzenia analizy technicznej nie wydarzyło się nic, co przekreślałoby wzrostowe scenariusze dla naszego rynku" - powiedział analityk BM BOŚ Konrad Ryczko.

Po otwarciu na poziomie 2.429 pkt. i spadku o 10 pkt. w ciągu pierwszych kilkunastu minut handlu, WIG20 wykonał ponad 20-pkt. ruch w górę, ustanawiając ok. 10.30 dzienne maksimum na poziomie 2.442 pkt. Kolejne kilka godzin indeks spędził w konsolidacji, w przedziale 2.430-2.439 pkt., którą opuścił dołem pod koniec notowań. Ostatecznie indeks spółek o największej kapitalizacji spadł o 0,1 proc. do 2.425,29 pkt. Była to 11. z rzędu sesja, na której zmiana indeksu nie przekroczyła 1 proc. Indeks znajduje się niecałe 50 pkt. poniżej najwyższego zamknięcia sesji od ponad 3 lat - z 12 października.

Główne rynki akcji we wtorek zyskiwały na wartości. WIG20 przez dużą część sesji powielał ruchy DAX, ale kiedy po 14.00 niemiecki indeks umacniał wzrosty, korelacja została zerwana. W momencie zakończenia sesji na GPW DAX rósł ponad 1 proc. Od wzrostów i kolejnego rekordu wszechczasów notowania rozpoczął S&P 500, który o godz. 17 zyskiwał ok. 0,6 proc. Nasdaq Composite, który również zbliża się do historycznego maksimum, zyskiwał o tej porze ok. 0,8 proc.

Indeks WIG zakończył wtorkową sesję wzrostem o 0,04 proc. do 73.909,36 pkt.

Obroty akcjami zbliżyły się do 1,2 mld zł, z czego 896 mln zł przypadło na firmy z WIG20. Liderem obrotów było Allegro (173,5 mln zł), wyprzedzając Dino Polska (126,7 mln zł) i PKO BP (107,5 mln zł).

Spośród 15 indeksów branżowych 9 zakończyło sesję na plusie. Liderem wzrostów był WIG-Media, który zyskał 5,9 proc., a ponad 1 proc. wzrósł indeks WIG-Banki, ustanawiając nowe 3-letnie maksimum. Ponad 3,5 proc. stracił we wtorek WIG-Spożywczy. W poniedziałek indeks wzrósł 3,5 proc., najwięcej od 3 miesięcy i znalazł się na na poziomie wieloletniego maksimum w okolicach 5 tys. pkt. W pobliżu tej wartości zatrzymały się fale wzrostowe w 2007, 2011 i 2017 roku. Spośród spółek z WIG20 najlepiej radził sobie we wtorek sektor finansowy. Liderem wzrostów były akcje PZU, które po zwyżce o 2,2 proc. powróciły powyżej 40 zł.

Drugą spółą, której akcje zyskały ponad 2 proc. było PKO BP - notowania zakończyły sesję na poziomie 47,39 zł i znajdują się niecałe 2 proc. od wieloletniego maksimum z 12 października.

Od niewielkich spadków sesję rozpoczęło Pekao, ale na zamknięciu kurs wzrósł o 1,3 proc. do 125,55 zł, ustanawiając nowe 3-letnie maksimum.

Wzrostem o 0,6 proc. do 7,89 zł zakończyło wtorkową sesję Orange Polska, które jako pierwsze w WIG20 opublikowało wyniki finansowe za III kwartał. Spółka wypracowała w trzecim kwartale 791 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu, o 6,6 proc. więcej niż przed rokiem i o 2 proc. powyżej prognoza analityków.

"Na poziomie indeksów sesja mogła wyglądać na mało ciekawą, ale na rynek napłynęło sporo informacji, po których dochodziło do dużych zmian kursów" - zwrócił uwagę Konrad Ryczko.

Jedną ze spółek, które zanotowały dużych spadek kursu bez żadnej nowej informacji, było Allegro. Notowania zniżkowały o 3,7 proc. do 46,87 zł, pogłębiając historyczne minimum.

"Praktycznie codziennie pojawiają się jakieś marketingowe informacje ze strony Ali Express czy Amazona, konkurentów spółki. I mimo, że we wszystkich chyba analizach wycena akcji Allegro przewyższa obecny kurs rynkowy, to rynek ma swoje zdanie w tym temacie" - powiedział Ryczko.

Do rocznego minimum zbliżyły się akcje Mercatora, których kurs spadł o 3,1 proc. do 104,15 zł.

Uwagę zwraca także przecena o 2,6 proc. akcji Dino Polska, które w poniedziałek zakończyły sesję najwyżej w historii.

Indeks mWIG40 wzrost wartości i rekord na wtorkowej sesji zawdzięcza przede wszystkim bankom. Notowania Banku Millennium, który jako pierwszy w branży opublikował wyniki finansowe za III kwartał, poszły w górę o 3,3 proc. do 8,82 zł, ustanawiając nowe 2-letnie maksimum. We wzroście notowań nie przeszkodziła informacja o tym, że w III kwartale bank poniósł skonsolidowaną stratę w wysokości 311,3 mln zł, o 11 proc. większą niż szacowali analitycy. Przed rokiem bank Millennium zanotował 60 mln zł zysku.

Nowe 2-letnie maksimum zanotowały także akcje Aliora, po wzroście o 3,4 proc. do 56 zł. Bank wyniki finansowe opublikuje w środę rano.

Wieloletnie maksimum odnotował również mBank, po zwyżce o 1,3 proc. do 537 zł.

Liderem wzrostów w mWIG40 była Wirtualna Polska, której notowania gwałtownie przerwały trwający 2 tygodnie trend spadkowy. Kurs akcji poszedł w górę 7,4 proc. do 142 zł, zbliżając się na 6 zł do historycznego maksimum z 11 października.

Największym zainteresowaniem w mWIG40 cieszyły się we wtorek akcje XTB. Obroty nimi wyniosły 31 mln zł, co dało pod tym względem miejsce w pierwszej dziesiątce na całym rynku. Kurs poszedł w górę o 5,2 proc. do 16,52 zł i znalazł się na najwyższym poziomie od 3 miesięcy. W trakcie sesji kurs akcji przekraczał 17 zł.

"To jedna ze spółek, która cieszyła się we wtorek największym zainteresowaniem, po publikacji wstępnych wyników za III kwartał. Na szerokim rynku z tego samego powodu mocno rosły akcje Bowim, a przez chwilę inwestorzy próbowali pociągnąć w górę cały sektor stalowy" - ocenił Konrad Ryczko.

W poniedziałek po sesji XTB poinformował, że szacuje zysk netto w III kwartale na 102 mln zł, wobec 68,4 mln zł zysku przed rokiem. Bowim o wstępnych wynikach za III kwartał poinformował godzinę po rozpoczęciu sesji we wtorek. Spółka podała, że w ciągu 9 miesięcy 2021 roku zarobiła 136,5 mln zł, wobec ok. 4 mln zł zysku przed rokiem. Notowania akcji poszły w górę o 3,5 proc. do 9,6 zł, przy 10 mln zł obrotu. W trakcie sesji cena akcji przekroczyła przejściowo 11 zł.

