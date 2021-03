GPW na zielono. CD Projekt z dużym wzrostem

Główne indeksy na GPW rozpoczęły nowy tydzień od kontynuacji piątkowych wzrostów. WIG20, jako lider wśród swoich europejskich odpowiedników, dotarł do poziomu równowagi z ostatnich miesięcy, czyli okolic 1.950 pkt. Wzrostom w indeksie przewodził CD Projekt, który na dzień przed publikacją nowej strategii zwyżkował o 13 proc.

WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania wzrostem o 1,79 proc. do 1.953,02 pkt., WIG zwyżkował o 1,60 proc. do 58.444,34 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,28 proc. do 4.382,16 pkt.

Z kolei sWIG80 wzrósł o 1,33 proc., wyniósł 18.593,3 pkt. i po raz kolejny w tym miesiącu poprawił swoje 13-letnie maksimum.

W poniedziałek obroty na GPW wyniosły ok. 1,44 mld zł, z czego 1,2 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (484 mln zł) oraz Allegro (180 mln zł).

"Na krajowym rynku niewątpliwie pozytywnie wyróżnił się CD Projekt. Trzeba pamiętać, że po wtorkowej sesji spółka przedstawi swoją nową strategię, a także odbędzie się konferencja z analitykami i mediami w celu jej omówienia. Po długiej serii spadków wzrost o 13 proc. pokazuje, że inwestorzy oczekują na sporo pozytywnych informacji, które powinny odpowiadać na pytania nie tyle finansowe, co dotyczące np. plasowania produktów na rynku" - dodał.

Dzień przed publikacją nowej strategii na kolejne lata, kurs CD Projektu wzrósł na zamknięciu notowań o 13,07 proc. (najmocniej w WIG20) do 239,7 zł przy obrotach 484 mln zł.

Spółka opublikowała ponadto w poniedziałek zawierającą kilkaset pozycji listę poprawek do "Cyberpunka 2077", mających znaleźć się w najnowszej aktualizacji gry.

"Na płytkim rynku takie informacje często mają silne przełożenie na kurs. Przy takim wzroście notowań znaczenie mogło mieć także podłoże psychologiczne. Na spółce nadal obecni są inwestorzy z krótkimi pozycjami. Na koniec kwartału taki ruch w górę mógł skłonić ich do rewizji swoich strategii, co zwykle jeszcze mocniej napędza wzrosty" - ocenił.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX rósł o 0,5 proc., a w USA S&P 500 tracił 0,5 proc., a technologiczny Nasdaq spadał o 1 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW rosło 13 z 15 indeksów, w tym najmocniej WIG.Games - o 5,6 proc. Dalej z wynikiem 2,6 proc. była energetyka i górnictwo - w górę o 2,2 proc.

Pod kreską znalazły się jedynie leki - w dół o 3,2 proc. i odzież - spadek o 2 proc.

W WIG20 poza CD Projektem wyraźnie zwyżkowały energetyczne PGE - o 3 proc. i Tauron - o 2,3 proc. Obie zwyżkowały trzecią sesję z rzędu.

Z kolei drugą sesję z rzędu zwyżkował KGHM - tym razem o 2,4 proc. po 6 proc. wzroście w piątek.

Po piątkowej sesji PGE, Enea, KGHM i Tauron podały w komunikacie, że podpisały ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 za 531,36 mln zł.

W indeksie blue chipów najmocniej tracił Mercator Medical - o 4,2 proc.

Za nim zniżkowały LPP i CCC, odpowiednio o 2,5 i 1,6 proc.

Wśród średnich firm najmocniej, bo po około 4 proc. zwyżkowały GTC i Develia, przy czym obroty nie przekraczały 300 mln zł.

O 5 proc. w dół poszły notowania Biomedu-Lublin, a w sWIG80 najmocniej tracił Mabion - o 4 proc.

W gronie małych firm drugą sesję z rzędu w dwucyfrowym tempie rósł Asbis - tym razem o 17,6 proc. do 17,4 zł, poprawiając wyznaczone w piątek historyczne maksimum. Przed rozpoczęciem poniedziałkowych notowań ASBISc Enterprises podał prognozy, że w 2021 roku jego przychody znajdą się w przedziale 2,7-2,9 mld USD, a zysk neto wyniesie między 47 a 51 mln USD. Dla porównania, w 2020 roku przychody grupy wzrosły o 23,6 proc. do 2,37 mld USD, a zysk netto zwiększył się o 139,6 proc. do 36,5 mln USD.

W indeksie mocno zwyżkowały także ML System - o 7,6 proc., producenci gier Boom Bit i Ultimate Games - odpowiednio o 5,9 i 7,3 proc., a także TFI Skarbiec i Quercus - po około 5 proc.

