GPW nie będzie informować o obligacjach PBS w Sanoku

W związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku i umorzeniem wyemitowanych przez bank obligacji, Giełda Papierów Wartościowych nie będzie publikować informacji o notowaniu tych papierów - podał w poniedziałek zarząd GPW.

Giełda poinformowała w komunikacie, że nie będzie publikować informacji o notowaniu obligacji wyemitowanych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku (PBS). Dodała, że obrót tymi papierami na rynku Catalyst nie może podlegać wznowieniu.

Jak wyjaśniono decyzja zarządu GPW wynika z wcześniejszych decyzji, jakie wobec banku podjęły inne instytucje finansowe.

15 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) podjął decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec PBS z siedzibą w Sanoku, a także o umorzeniu obligacji wyemitowanych przez bank. Wszczęcie restrukturyzacji oraz umorzenie obligacji nastąpiło w piątek 17 stycznia. Tego dnia, również zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałę o wycofaniu z depozytu papierów wartościowych i zamknięciu kont ewidencyjnych dla obligacji wyemitowanych przez PBS w Sanoku.

BFG informował w piątek, że decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wynikała ze złej sytuacji kapitałowej PBS w Sanoku. Bank był zagrożony upadłością i nie było przesłanek wskazujących, na to by działania nadzorcze lub działania banku pozwoliły we właściwym czasie usunąć to zagrożenie.

Zgodnie z przytoczonym przez Fundusz raportem półrocznym PBS w Sanoku, suma bilansowa banku na koniec czerwca 2019 r. wynosiła ok. 2,8 mld zł, a współczynnik kapitałowy Tier I w ciągu 12 miesięcy obniżył się z 7,56 do 0,32 proc., podczas gdy minimalny wymóg to 6 proc. Bank ten, w przeciwieństwie do większości banków spółdzielczych, nie należy do żadnego z działających w Polsce Instytucjonalnych Systemów Ochrony. Przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji, BFG oszacował wartość aktywów i pasywów PBS w Sanoku. Z analiz wynikało, że aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań.

Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku odbywa się z użyciem banku pomostowego - Banku Nowego BFG S.A., instytucji o kapitale 100 mln zł.

BFG informował, że klienci indywidualni, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także mikrofirmy oraz MŚP zachowują swoje środki w całości. BFG gwarantuje oszczędności do równowartości 100 tys. euro, w złotych. Wyjątkiem od tej zasady są nieskapitalizowane, czyli naliczone, ale jeszcze niezaksięgowane na koncie odsetki od kwot przekraczających limit gwarancji BFG. Do nowej instytucji przenoszone są także kredyty.

Ze względu na techniczne wymogi związane z przeniesieniem działalności do Banku Nowego BFG S.A., obsługa klientów PBS w Sanoku będzie czasowo zawieszona. Nie będzie dostępu do bankowości internetowej, nie będą działać karty i bankomaty banku. Zgodnie z planem, obsługa klientów ma być wznowiona od wtorku 21 stycznia.

PBS w Sanoku był drugim największym bankiem spółdzielczym w Polsce.