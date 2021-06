GPW: Niewielkie zmiany głównych indeksów

Środowe (16 czerwca) notowania giełdowe stały pod znakiem niewielkich zmian głównych indeksów. WIG20 stracił 0,23 proc. i zakończył notowania na 2.225,27 pkt. To druga z rzędu spadkowa sesja, ale indeks spółek o najwyższej kapitalizacji utrzymuje się w krótkoterminowej konsolidacji w ramach średnioterminowego trendu wzrostowego. Z głównych indeksów GPW sesję na plusie zakończył jedynie sWIG80 - zyskał 0,11 proc. i wyniósł 20.861,90 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1,33 mld zł, z czego 1,1 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najchętniej handlowali akcjami CD Projektu (297 mln zł), KGHM (161 mln zł) oraz PZU (123 mln zł).

W ujęciu sektorowym wzrostem wyróżnił się indeks WIG-Odzież. Liderem spadków był WIG.Games (-2,5 proc.), a ponad 1 proc. zniżkowały także WIG-Telekomunikacja i WIG-Nieruchomości.

Najwięcej emocji na generalnie spokojnej sesji budziły akcje CD Projektu. Na początku sesji kurs rósł o ponad 5 proc., kontynuując blisko 7-proc. wzrosty z poprzedniego dnia. Ostatecznie notowania CD Projektu spadły o 6,5 proc. do 186,14 zł. Spółka była liderem spadków w WIG20.

"Mamy sobą dość nudną, spokojną sesję. Spadek zmienności, widoczny także na innych rynkach, można wiązać z oczekiwaniem inwestorów na posiedzenie Fed. Jednak w naszej opinii, na posiedzeniu nie wydarzy się nic takiego, co mogłoby zaskoczyć inwestorów, więc prawdopodobne jest utrzymanie się niskiej zmienności" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Przez pierwsze trzy godziny notowań WIG20 poruszał się w konsolidacji wokół poprzedniego zamknięcia. W drugiej części sesji zaznaczyła się lekka przewaga podaży, co spowodowało spadek indeksu o ok. 15 pkt. Na zamknięciu notowań WIG20 znalazł się 0,23 proc. na minusie i zakończył notowania na 2.225,27 pkt. WIG zniżkował 0,21 proc. do 66.180,17 pkt., a mWIG40 spadł 0,26 proc. do 4.875,75 pkt. Z głównych indeksów GPW sesję na plusie zakończył jedynie sWIG80 - zyskał 0,11 proc. i wyniósł 20.861,90 pkt.

"Korekta ostatnich wzrostów na GPW ma na razie płaski charakter. WIG20 ma przestrzeń do spadków do 2.100-2.120 pkt., która w dalszym ciągu nie będzie zagrażać głównemu trendowi" - ocenił Czarnecki.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zniżkował o 0,1 proc., amerykański S&P 500 znajdował się w pobliżu poprzedniego zamknięcia, a technologiczny Nasdaq rósł 0,2 proc.

10 z 15 indeksów sektorowych straciło na wartości. Liderem spadków był WIG.Games (-2,5 proc.), a ponad 1 proc. zniżkowały także WIG-Telekomunikacja i WIG-Nieruchomości.

Trwającą od początku miesiąca wzrostową korektę ostatnich spadków, wzmocniła podana przed sesją informacja o powrocie gry "Cyberpunka 2077" do sklepu Sony PlayStation Store. Jednak już pół godziny po starcie sesji notowania CDR wróciły po poziomu odniesienia, a później inwestorzy w dalszym ciągu realizowali zyski.

"Poranne wzrosty miały emocjonalny charakter i przypuszczam, że mogły być wywołane przez posiadaczy krótkich pozycji, którzy nie dysponują odpowiednim kapitałem i wychodzili z rynku" - powiedział Tomasz Czarnecki.

Straty po wtorkowych spadkach odrabiały spółki odzieżowe - notowania CCC zwyżkowały o 3,18 proc. do 110,20 zł, a kurs LPP poszedł w górę 3,01 proc. do 11.290 zł. Notowania LPP znajdują się tuż poniżej historycznego maksimum.

W trakcie sesji akcjonariusze PZU uchwalili 3,5 zł dywidendy na akcję. Decyzja była zgodna z propozycją zarządu. Kurs akcji PZU zniżkował o 0,15 proc. do 38,67 zł. We wtorek akcje były notowane na poziomie 52-tygodniowego maksimum.

Z grupie spółek z mWIG40 najmocniej przecenione zostały akcje Develii - notowania dewelopera spadły o 4,35 proc. do 3,3 zł. Przed tygodniem akcje były droższe o 25 groszy i znajdowały się na poziomie wieloletniego maksimum.

Spadków, w ramach długoterminowych trendów wzrostowych, doświadczyły także banki - Millennium zostało przecenione o 2,99 proc., a ING BSK o 2,90 proc.

Z kolei inny bank - Alior - był liderem wzrostów. Notowania spółki poszły w górę o 4,6 proc. do 34,16 zł i zbliżają się do 52-tygodniowego maksimum (34,88 zł) z poprzedniego tygodnia. Obroty akcjami Aliora wyniosły 13 mln zł i były najwyższe w mWIG40.

W grupie spółek o niższej kapitalizacji, wchodzących w skład sWIG80, liderem obrotów z wynikiem niemal 20 mln zł był Mabion. Kurs akcji podrożał o 2,5 proc. do 82 zł.

Liderem wzrostów w sWIG80 był Erbud, który podrożał o 13,3 proc. do 78,6 zł. Notowania były najwyższe od 13 lat, a obroty akcjami przekroczyły 3 mln zł. W poniedziałek firma Onde, wchodząca w skład grupy Erbudu, poinformowała o zamiarze przeprowadzenia IPO, w którym Erbud zamierza sprzedać część posiadanych akcji.

