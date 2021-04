GPW: Notowane spółki Skarbu Państwa przynoszą korzyści akcjonariuszom i gospodarce

Notowane na GPW spółki Skarbu Państwa przynoszą korzyści akcjonariuszom i gospodarce, mają też znaczenie strategiczne - mówili w piątek uczestnicy panelu zorganizowanego z okazji 30-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dyskutowano też o roli inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w giełdzie.

Jak powiedział przed panelem wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, GPW jest centralnym punktem na gospodarczej mapie Polski, a także podporą polityki rządu.

"Doskonale wpisuje się w ekosystem wsparcia biznesu. Grupa kapitałowa GPW korzysta z wielu programów zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw w celu opracowania takich produktów, jak własny system transakcyjny, platforma do tokenizacji oparta o technologię block chain, czy wykorzystanie sztucznej inteligencji do obróbki dużych ilości danych" - powiedział Sasin.

Podkreślił, że GPW angażuje się również w pomoc małym innowacyjnym firmom z obszaru fintech oraz, przez swoją fundację, edukuje społeczeństwo pod względem finansowym. Jest to też spółka odpowiedzialna społecznie, w czasie pandemii aktywnie wspierała i wspiera polskie państwo - zaznaczył wicepremier.

"Synergia to istotny element patriotyzmu gospodarczego będącego jednym z ważnych przejawów rozwoju dojrzałych gospodarek" - powiedział Sasin. Dodał, że GPW realizuje synergię między spółkami Skarbu Państwa z korzyścią dla swoich akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki.

"Wierzę, że za kolejne 30 lat będziemy mogli mówić o Giełdzie Papierów Wartościowych, jako o równorzędnym przedsiębiorstwie giełd zagranicznych, takich jak Euronext, czy London Stock Exchange" - oświadczył.

O korzyściach płynących z obecności na GPW mówił prezes KGHM Chludziński. Przyznał, że koncern mógłby funkcjonować bez giełdy, niemniej obecność na giełdzie daje wiele atutów, zwłaszcza w kontekście działań KGHM na rynku globalnym - 80 proc. produkcji trafia na eksport. "To, że jesteśmy na uznanym rynku kapitałowym, który związany jest z pewnymi standardami, transparentnością, to jest coś co ma wpływ na nas w kilku aspektach" - powiedział.

Zaznaczył, że giełda pozwala na pozyskiwanie kapitału potrzebnego na rozwój, dzięki dobrej rozpoznawalności koncern nie ma problemów ze znalezieniem nabywców na swoje obligacje. Do tego dochodzi wątek związany z transparentnością podmiotów giełdowych - spełnienie odpowiednich standardów, co wymusza giełda, korzystnie wpływa na postrzeganie firmy przez inwestorów i partnerów biznesowych.

Odnosząc się do roli inwestorów indywidualnych w akcjonariacie KGHM Marcin Chludziński zapewnił, że wszyscy inwestorzy są traktowani tak samo. Spółka kładzie duży nacisk na to, by inwestorzy indywidualni mieli taki sam dostęp do informacji, jak instytucjonalni. Jak wskazał, najważniejsza rzecz, którą koncern zapewnia inwestorom indywidualnym, to "dobra inwestycja, z dobrą tendencją i dobrą wartością".

Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło zachęcał inwestorów indywidualnych do udziału w projektach giełdowych, niemniej - jak ocenił - solą giełdy są inwestorzy instytucjonalni. To oni decydują o poziomach indeksów, wzrostach wielkich spółek. "Nie przesadzałbym z gloryfikowaniem inwestorów indywidualnych. Oni oczywiście mają swoje miejsce w tym ekosystemie gospodarczym" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że przez ostatnie 30 lat w Polsce dojrzało pokolenie, dla którego giełda to normalność, coś co istnieje od zawsze. Nie wszyscy jednak inwestują osobiście, część zostawia zarządzanie finansami profesjonalistom.

Jagiełło mówił także o zmieniających się aspiracjach Polaków - 30 lat temu rzuciliśmy się, by konsumować owoce wolnej gospodarki, dziś chcemy między innymi więcej bezpieczeństwa i spokoju. Prezes PKO zauważył przy tym, że polskie społeczeństwo nie było nigdy wcześniej tak zamożne jak obecnie. "Jest dobrze i będzie jeszcze lepiej" - podsumował.

W ocenie członka zarządu PKN Orlen Janusza Szewczaka, giełda przeżywa dziś wielką transformację, ale niewątpliwie przetrwa trudne czasy. Szewczak mówił o roli spółek skarbu państwa w gospodarce podkreślając, że kapitał ma narodowość. "Są niezwykle ważnym nerwem gospodarczym i biznesowym" - powiedział. Wskazał między innymi na ich wkład w walkę z pandemią.

Zaznaczył, że spółki Skarbu Państwa są bardzo sprawnym narzędziem biznesowym, ale także mają ogromne znaczenie strategiczne, dla bezpieczeństwa energetycznego, finansowego oraz dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Według Szewczaka spółki SP są zarządzane niezwykle profesjonalnie i z wizją. Przedstawiciel Orlenu wskazał przy tym na dobrą współpracę z administracją rządową. "To pokazuje, że można bardzo sprawnie, skutecznie zapewniać dywidendy i uczciwe zyski akcjonariuszom (...)" - powiedział.

Wiceprezes Pekao Marcin Gadomski mówił o przemianach na globalnych rynkach kapitałowych i dynamice zmian GPW. "Nabraliśmy pewnego tempa i mamy pewne określone przewagi. Jedną z takich przewag jest rozwój infrastruktury rynków kapitałowych w Polsce i w ogóle całego kraju" - powiedział.

Podkreślił, że polski rynek stara się być obecny w obszarach bardzo ważnych dla inwestorów - nowych technologiach. Jesteśmy rynkiem, który ma najwięcej firm gamingowych - mówił Gadomski.

Według niego są podstawy by sądzić, że polska giełda stanie się centrum regionalnym, ma bowiem globalne kompetencje i jest ważnym punktem na globalnej mapie rynków kapitałowych. Gadomski zaznaczył, że szansą dla warszawskiego parkietu są też niskie stopy procentowe, co powoduje, że klienci banków będą szukali nowych form lokowania oszczędności.

