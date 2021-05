GPW: obroty akcjami Allegro w I kw. stanowiły 11 proc. obrotów na rynku głównym, a akcjami CD Projekt – 19 proc.

Obroty akcjami Allegro w I kw. stanowiły 11 proc. obrotów na rynku głównym, a akcjami CD Projekt – 19 proc. Łączna wartość obrotów akcjami na rynku głównym wyniosła 93,7 mld zł - poinformowali przedstawiciele GPW podczas piątkowej konferencji.

W I kwartale wartość obrotów na Rynku Głównym GPW wyniosła 93,7 mld zł, co oznacza wzrost o 53,5 proc. w stosunku do I kwartału 2020 r.

"Wysokie obroty były pochodną kilku czynników. Utrzymywały się wysokie obroty na akcjach Allegro, stanowiły one prawie 11 proc. obrotów na rynku regulowanym. Te wysokie obroty wiązały się zapewne z wejściem na polski rynek Amazona, co odbiło się na akcjach Allegro. Poza tym utrzymywały się także wysokie obroty na akcjach CD Projekt. Stanowiły one 19 proc. obrotów na głównym rynku w I kwartale" - powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW w trakcie konferencji wynikowej spółki.

