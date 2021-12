GPW: Odbicia na giełdzie. Energetyka i paliwa odrabiają listopadowe straty

Środowa sesja przyniosła trzeci dzień odbicia głównych indeksów GPW, któremu tym razem towarzyszyły dobre nastroje na rynkach zagranicznych. Pozytywnie wyróżniły się sektory energetyczny i paliwowy, które odrabiają po mocnej, dwucyfrowej listopadowej przecenie.

W ujęciu sektorowym najlepiej wypadły te branże, które w listopadzie wypadły najsłabiej. Energetyka poszła w górę o 4,2 proc., paliwa - o 3,8 proc., a górnictwo i budownictwo - po ok. 3 proc.

W gronie spółek z WIG20 utrzymała się część wtorkowych trendów. Jedni z liderów poprzedniej sesji - KGHM, Tauron - zwyżkowali po ok. 3-3,5 proc. Energetyczne PGE zyskało blisko 5 proc., po 3 proc. zwyżce dzień wcześniej. Lotos i Orlen, które poprzednią sesję zakończyły blisko odniesienia, przewodziły w środę wzrostom. Lotos zyskał 5,2 proc., a Orlen wzrósł o 4,1 proc.

LPP zyskało niecałe 0,1 proc. Z kolei Santander zanotował 3 proc. korektę. Allegro pogłębiło historyczne minimum o 2,3 proc. do 38,48 zł. W gronie spółek z mWIG40 w gronie liderów także znalazła się spółka energetyczna - Enea. Budimex i PlayWay zwyżkowały po ok. 7 proc., a Kruk i 11 bit studios po ok. 6 proc.

"Na GPW trzeci dzień odbicia zapoczątkowany w poniedziałek. Nasz rynek został mocno poturbowany i wyprzedany, więc ma z czego odbijać. Od październikowego szczytu do piątkowego minimum WIG20 stracił ok. 15 proc., a dotychczasowe pandemiczne korekty nie przekraczały 20 proc., więc nie dziwią próby odreagowania. Na rynku amerykańskim korekta co prawda jest mniejsza, ale tam z reguły spadki nie przekraczały ostatnio 5 proc., więc nawet 4 proc. poniżej szczytu wykorzystywane jest przez inwestorów kupujących każdy dołek" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

"U nas w górę ciągnęła głównie energetyka, która w listopadzie nieracjonalnie przeceniła się o blisko 15 proc. Odbijały także paliwa i ogólnie sektory, które najmocniej traciły w ubiegłym miesiącu" - dodał.

Zwrócił także uwagę, że choć rynki na świecie nieco odetchnęły po zeszłotygodniowych obawach o nowy wariant koronawirusa, to podwyższona zmienność raczej się utrzyma.

"Nadal mamy duży stopień niepewności, związany z nowym wariantem, i wyciąganie wniosków na podstawie niereprezentatywnej próby jest nieuzasadnione. Ta niepewność będzie przekładać się na podwyższoną zmienność rynkową i ten miesiąc, podobnie jak listopad, może pod tym względem być ponadprzeciętny" - wskazał.

Po wysokim początku handlu, ok. 30 pkt. nad odniesieniem, WIG20 zaczął kierować się w dół i dotarł do dziennego minimum na poziomie 2.195 pkt. w momencie rozpoczęcia handlu w USA. Indeks odbił się jednak od odniesienia i zamknął dzień 1,04 proc. na plusie, na poziomie 2.217,18 pkt. Indeks szerokiego rynku wzrósł o 1,03 proc. do 68.331,69 pkt. Podobnie zwyżkował mWIG40 - poszedł w górę o 1,12 proc. do 5.388,41 pkt. Nieco słabiej wypadł sWIG80 - zyskał 0,84 proc. i wyniósł 20.353,86 pkt.

Na rynkach zagranicznych od rana przeważały pozytywne nastroje. Na zamknięciu europejskiej sesji jedynym zniżkującym indeksem był bułgarski Sofix (-1 proc.), a zwyżki w większości przekraczały 1 proc. Wśród najmocniejszych był niemiecki DAX rosnący o ok. 2 proc. W USA indeksy rosły w tym czasie po ok. 1,5 proc.

Obroty na GPW wyniosły niemal 1,5 mld zł, z czego 1,2 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najchętniej handlowali walorami Pekao (167 mln zł) i Allegro (161 mln zł). Po ok. 150 mln zł obrotów przypadło na KGHM i PKO BP.

Banki rozpoczęły środową sesję na plusie, jednak ostatecznie jako jeden z dwóch sektorów znalazły się pod kreską (-0,1 proc.).

Znacznie mocniej traciły media, które zanotowały spadek o 3,6 proc.

W gronie spółek z WIG20 utrzymała się część wtorkowych trendów. Jedni z liderów poprzedniej sesji - KGHM, Tauron - zwyżkowali po ok. 3-3,5 proc. Energetyczne PGE zyskało blisko 5 proc., po 3 proc. zwyżce dzień wcześniej.

Lotos i Orlen, które poprzednią sesję zakończyły blisko odniesienia, przewodziły w środę wzrostom. Lotos zyskał 5,2 proc., a Orlen wzrósł o 4,1 proc.

Najmocniejsze dzień wcześniej LPP (rosło o 6,4 proc.) zyskało w środę niecałe 0,1 proc.

Z kolei Santander, po mocnym poprzednim wzroście, zanotował 3 proc. korektę.

Allegro pogłębiło historyczne minimum o 2,3 proc. do 38,48 zł.

Po raz kolejny najmocniej zniżkował Mercator Medical, który pod koniec listopada wzrósł o 50 proc. Po dwóch dniach spadków (w środę -6,3 proc.) korekta sięga już ok. 18 proc.

"Inwestorzy mają nadzieję, że przedłużenie pandemii pozwoli odwrócić negatywne trendy na produktach spółek +covidowych+. Zwracamy uwagę, że nie musi tak się stać, gdyż w 2020 r. te towary kupowane były z ogromnym zapasem. Ostatni wzrost notowań, w naszej ocenie, nie był uzasadniony fundamentami spółki" - powiedział Brymora.

W gronie spółek z mWIG40 w gronie liderów także znalazła się spółka energetyczna - Enea poszła w górę o 8 proc.

Budimex i PlayWay zwyżkowały po ok. 7 proc., a Kruk i 11 bit studios po ok. 6 proc.

Najmocniej tracił Biomed-Lublin (-5 proc.), a przy najwyższych obrotach w indeksie wyraźnie traciły banki. Handel walorami mBanku przekroczył 55 mln zł, a kurs poszedł w dół o 4,3 proc. Alior przy 36 mln zł obrotów stracił 1 proc.

Wśród spółek o niższej kapitalizacji po ok. 5-7 proc. zwyżkowały Mirbud, Lentex, Grodno i Rafako. Na poprzedniej sesji Mirbud i Rafako rosły po blisko 10 proc.

Z kolei po ok. 4 proc. traciły Enter Air, Forte i Polimex Mostostal. Obie spółki dzień wcześniej rosły po kilkanaście proc.

