GPW podała wyniki. Gdyby nie wojna, byłyby gorsze niż rok temu

Grupa kapitałowa GPW (Giełda Papierów Wartościowych i Towarowa Giełda Energii) zanotowała w pierwszym tegorocznym kwartale 38 mln zł zysku netto przy 110 mln zł przychodów ze sprzedaży.

W pierwszym kwartale 2022 roku grupa kapitałowa GPW (GPW, TGE) osiągnęła skonsolidowany zysk netto wynoszący 38,1 mln zł (mniej o 2,1 proc. rok do roku ). Niższy zysk był skutkiem spadku przychodów ze sprzedaży do poziomu 110,2 mln zł (spadek o 1,2 proc.) oraz wzrostu kosztów operacyjnych do poziomu 68,8 mln zł (wzrost o 4,6 proc. rok do roku ). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 40,9 mln zł (mniej o 9,2 proc. rok do roku), a zysk EBITDA (przed opodatkowaniem i amortyzacją) ukształtował się na poziomie 50,7 mln zł (mniej o 5,8 proc. rok do roku).

- Przychody pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku pozostawały pod wpływem zwiększonej aktywności inwestorów na rynku kapitałowym spowodowanej wybuchem konfliktu zbrojnego na

Ukrainie - podała spółka w raporcie.

Jednostkowy zysk netto GPW za 3 miesiące 2022 r. wyniósł 22,1 mln zł i utrzymał się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie 2021 roku. Spółka odnotowała także wzrost przychodów ze sprzedaży (o 1,8 proc.).

Towarowa Giełda Energii

Wynik netto Towarowej Giełdy Energii za pierwsze trzy miesiące 2022 roku ukształtował się na podobnym poziomie co w pierwszym kwartale 2021 r. i wyniósł 5,9 mln zł (mniej o 10,6 proc. w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2021 r.). Zysk EBIDTA wyniósł 9,9 mln zł (mniej o 9,5 proc. rok do roku). Przychody Grupy z tytułu obsługi obrotu na rynku towarowym (TGE) wyniosły 16,9 mln zł (mniej o 5 proc. w stosunku do 3 pierwszych miesięcy 2021 r.).

Poniżej dynamika kwartalna najważniejszych wskaźników finansowych grupy GPW za ostatnie pięć kwartałów:

GPW notowana jest na warszawskiej giełdzie. Kapitalizacja spółki, wchodzącej w skład indeksu mWIG40 wynosi około 1,6 mld zł.

