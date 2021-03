GPW policzyła zyski. "Niekwestionowana gwiazda europejskich rynków kapitałowych"

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zarobiła w 2020 roku na czysto 151,4 mln zł wobec 119,3 mln zł rok wcześniej – wynika z opublikowanego w czwartek wieczorem rocznego sprawzdnia finansowego spółki. Wzrosły również przychody – z 336,1 mln zł w 2019 roku do 403,8 mln zł w ubiegłym.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dobry rok TGE

Dobry rok miała również – należąca do grupy GPW – Towarowa Giełda Energii. Łączny wolumen wyniósł 243,2 TWh, co stanowi wzrost o 6,2 proc. w stosunku do 2019 roku i stanowi historyczny rekord. Na rynku gazu ziemnego łączny wolumen obrotu osiągnął 151,1 TWh (wzrost rdr o 3,4 proc.).- Wzrost obrotów energią elektryczną był przede wszystkim wynikiem sytuacji na rynku terminowym, który od początku maja 2020 r., wraz z uruchomieniem Zorganizowanej Platformy Obrotu zyskał nazwę Rynku Terminowego Produktów z dostawą energii elektrycznej, w skrócie RTPE. Udział rynku terminowego w łącznym obrocie energią elektryczną ponownie wyniósł ponad 85 proc. (dokładnie 85,7 proc.), a jego nominalna wartość wolumenowa z roku 2020 to 208,3 TWh – o 5 proc. więcej niż w rekordowym do tej pory roku 2018 oraz o 6,8 proc. więcej niż w roku 2019 – czytamy w raporcie rocznym.