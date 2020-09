GPW rusza na kaukaskie rynki finansowe

Entuzjazm to słowo, którym można by scharakteryzować dzisiejszą konferencję Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas której poinformowano o podpisaniu przez polską spółkę giełdową z Centralnym Bankiem Armenii listu intencyjnego, określającego warunki przejęcia przez GPW pakietu 65 proc. Armenia Securities Exchange (AMX), czyli giełdy papierów wartościowych w Armenii. Mniej entuzjastycznie podeszli do tej informacji inwestorzy - akcje spółki spadły o 0,35 proc.

Studzenie emocji

Warunki transakcji

- Dzięki współpracy z GPW będziemy wspierali nasze instytucje finansowe i ogólnie nasze rynki kapitałowe, dzięki czemu będziemy konkurencyjni w regionie i to jest najlepsze co możemy wspólnie osiągnąć jako partnerzy - mówił przedstawiciel armeńskiej giełdy papierów wartościowych AMX.- Stajemy się częścią większej finansowej instytucji, przedsięwzięcia i na pewno uda nam się osiągnąć dobry rezultat. Współpraca z GPW jest dla nas szansą, ponieważ Polska jest naprawdę bardzo dobrze rozwiniętą gospodarką, a GPW jest najlepszą giełdą w regionie Europy środkowej i Azji. GPW wybierając ten kierunek pokazała, że wie, jak rozwijać rynki kapitałowe, a my chcemy do tego dołączyć. Druga zaletą jest to, że staniemy się częścią rodziny ustabilizowanych europejskich systemów finansowych. Zyskamy też większe możliwości i będziemy mogli szerzej otworzyć drzwi w tym regionie w oparciu oczywiście o współprace z GPW, ale i z innymi podmiotami - mówił Martin Galstyan.W raporcie bieżącym GPW skierowanym do akcjonariuszy z 18 września spółka zwraca uwagę, że rozpoczęcie powyższego procesu nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze kroki. Ewentualny zakup udziałów w AMX będzie wymagał m.in. przeprowadzenia procesu due diligence i uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych. O kolejnych etapach procesu, GPW poinformuje osobnym raportem bieżącym.To ważna informacja, która chłodzi nieco wizje, że oto polska Giełda Papierów Wartościowych rozpocznie realizowanie dużych zysków na w rejonie Kaukazu i zdominuje tamtejsze rynki finansowe, chociaż niewątpliwie do wejścia jest już bardzo blisko. Świadczy o tym to, że dopiero w piątek, 18 września, spółka upubliczniła informację o podpisaniu 6 marca 2020 r. listu intencyjny w sprawie.W raporcie bieżącym skierowanym do akcjonariuszy GPW poinformowała, w jej ocenie, ujawnienie informacji w terminie wcześniejszym mogłoby wpłynąć negatywnie na ewentualny dalszy proces związany z prowadzeniem negocjacji. W dniu podejmowania decyzji o opóźnieniu informacji poufnej tj. 6 marca 2020 r., prawdopodobieństwo kontynuowania negocjacji było, z punktu widzenia GPW, niemożliwe do oszacowania.Negocjacje trwają i wszystko wskazuje na to, że strony doprowadza tę transakcję do końca.Według informacji przekazanej przez GPW w 2019 r. skonsolidowane przychody Grupy AMX wyniosły 6,4 mln zł, EBITDA - 2,0 mln zł, a zysk netto - 1,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa ogółem Grupy AMX wyniosły 6,5 mln zł. Wstępna, szacunkowa i niewiążąca wycena 100 proc. udziałów w AMX wynosi jednokrotność wartości księgowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. około 5,8 mln zł. Ewentualna cena zakupu przez GPW udziałów w AMX, zostanie potwierdzona po zakończeniu procesu due diligence.Obecnie Centralny Bank Armenii posiada 85 proc. akcji AMX. Pozostałe 15 proc. są akcjami własnymi AMX. W ramach podpisanego porozumienia CBoA zwiększy swój udział do 90 proc., po czym GPW odkupi od niego pakiet 65 proc. akcji. W wyniku tej transakcji CBoA będzie posiadać 25 proc. akcji w AMX, a pozostałe 10 proc. nabędzie podmiot trzeci, wskazany przez GPW - czytamy w komunikacie GPW.