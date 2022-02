GPW: Spadła wartość obrotów akcjami na rynku głównym

W styczniu br. łączna wartość obrotu akcjami na rynku głównym GPW wyniosła 27,9 mld zł, o 13,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r. - podała warszawska Giełda. Indeks WIG na koniec stycznia wyniósł 67 418,41 pkt, czyli o 18,3 proc. więcej rdr.

"W styczniu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 27,9 mld zł, czyli o 13,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 13,0 proc. rdr do poziomu 27,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 373,9 mln zł, o 17,4 proc. mniej niż rok wcześniej" - poinformowała warszawska Giełda Papierów Wartościowych.

Z informacji GPW wynika, że wartość indeksu WIG na koniec stycznia wyniosła 67 418,41 pkt i była o 18,3 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w styczniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 65,4 proc. rdr do poziomu 382,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 65,9 proc. rdr i wyniosła 372,8 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w styczniu wyniósł 948,3 tys. szt., o 18,0 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 27,4 proc. rdr do poziomu 567,0 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 25,1 proc. rdr do 174,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 79,8 proc. rdr do 179,8 tys. szt. - podała Giełda.

Z komunikatu wynika, że w styczniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 8,9 proc. rdr do poziomu 281,8 mln zł i wzrost obrotów ETF-ami o 78,6 proc. rdr do 102,0 mln zł.

Natomiast wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec stycznia 96,1 mld zł, wobec 100,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 59,1 proc. rdr do poziomu 453,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP (Treasury BondSpot Poland) wyniosła 68,5 mld zł wobec 32,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 113,9 proc. rdr.

Według podanych przez GPW danych, łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w styczniu br. 12,7 TWh, co oznacza wzrost o 1,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 5,6 proc. rdr do poziomu 3,0 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 4,2 proc. rdr do poziomu 9,7 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 23,0 proc. rdr do 18,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 24,8 proc. do poziomu 2,5 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 37,0 proc. rdr do poziomu 15,7 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,4 TWh, co oznacza spadek o 0,1 proc. rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 7,4 proc. rdr do poziomu 4,1 ktoe. Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 55,9 proc. rdr, do wolumenu 3,6 TWh.

Kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w styczniu 2022 r. wyniosła 678,4 mld zł (147,5 mld euro). Łączna kapitalizacja 429 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na tym rynku sięgnęła 1 306,0 mld zł (284,0 mld euro).

Na rynku głównym w styczniu br. zadebiutowały akcje spółki Biomaxima (przejście z NewConnect), a na NewConnect zadebiutowały akcje spółek: ROAD STUDIO S.A. (wartość oferty 2 mln zł), ECO5TECH S.A. (wartość oferty 1,9 mln zł), HYDRA GAMES S.A. (wartość oferty 1,1 mln zł) oraz ONE SOLUTION S.A.

W styczniu na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 19 sesji rok wcześniej. Na koniec stycznia 2022 r. na Głównym Rynku notowane były akcje 429 firm (382 krajowe i 47 zagranicznych), natomiast na NewConnect 383 spółki (379 krajowych i 4 zagraniczne).

