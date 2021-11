GPW: start rynku Global Connect możliwy jeszcze w tym roku

Jest szansa na uruchomienie rynku Global Connect w tym roku, ale ze względu na uwarunkowania zewnętrzne może to nastąpić na początku przyszłego roku – powiedziała wiceprezes GPW Izabela Olszewska podczas środowej konferencji prasowej.

W środę GPW podczas konferencji prasowej prezentowała swoje wyniki finansowe za III kw. 2021 r. W tym okresie Grupa Kapitałowa GPW wypracowała 90,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 48,6 mln zł, zysk operacyjny 39,9 mln zł, a zysk netto 36 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły o 1,8 proc. wobec III kw. 2020 r. Jak wskazano na konferencji, wzrost przychodów w ujęciu rocznym to efekt wzrostu przychodów z rynku towarowego, a wiec z wchodzącej w skład grupy GPW Towarowej Giełdy Energii.

"Sytuacja na Towarowej Giełdzie Energii była dynamiczna, mieliśmy duże wzrosty cen uprawnień do emisji CO2, Polska także stała się eksporterem na rynku energii, co było widać na rynku spot, gdzie efektem są wzrosty obrotów energią elektryczną. Na rynku obrotów obroty są także bardzo wysokie, tak wysokich nie było w poprzednich 4 kwartałach" - powiedział prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski.

Na rynku energii elektrycznej na TGE obroty w III kw. wyniosły łącznie 62,2 TWh, co oznacza wzrost o 17,4 proc., licząc rok do roku, i o 16,5 proc., licząc kwartał do kwartału. Na rynku spot obroty wzrosły o 12,8 proc. rdr i 10,1 proc. kdk, zaś na rynku terminowym wzrost wyniósł 18,2 proc. rdr oraz 17,8 proc. kdk. Z kolei na rynku gazu ziemnego całkowite obroty wyniosły 64,2 TWh (wzrost o 82,1 proc. rdr i o 74 proc. kdk). Przy czym o ile na rynku spot było to tylko 4,1 TWh, to na rynku terminowym obroty sięgnęły 60,1 TWh (89,8 proc. rdr i 97,7 proc. kdk).

Przez trzy kwartały Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w ciągu ostatnich 9 miesięcy 2021 r. osiągnęła 300,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 160,0 mln zł, zysk operacyjny 134 mln zł, a zysk netto 119,9 mln zł. Skonsolidowane przychody w okresie ostatnich 9 miesięcy 2021 r. wzrosły o 4,3 proc. w ujęciu rdr. W całym tym okresie wzrost przychodów napędzany był zarówno przez rynek finansowy, jak i towarowy.

"Wyniki wzięły się z dobrej koniunktury, jesteśmy blisko rekordów jeśli idzie o wysokość głównych indeksów. Mam też sporo debiutów, wiele spółek, które wybiera się na giełdę, złożyły prospekty w Komisji Nadzoru Finansowego, a więc przyszłość też wygląda bardzo dobrze" - powiedział prezes GPW Marek Dietl.

W trakcie konferencji przedstawiciele GPW nie zdradzili, ilu debiutów oczekują do końca roku ani jakie są ich oczekiwania na przyszłość. Powiedzieli tylko, że jest prowadzonych wiele rozmów z firmami zainteresowanymi wejściem na giełdę.

Podczas konferencji przedstawiciele GPW mówili o realizacji planów powołania nowego rynku, Global Connect, na którym notowane mają być spółki zagraniczne. Według wiceprezes GPW Izabeli Olszewskiej, rynek osiągnie gotowość operacyjną do końca listopada. Trwają też prace nad regulaminem rynku po tym, jak swoje poprawki zaproponowała KNF, konieczne też będą zmiany w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

"Mamy podpisaną umowę z animatorem wprowadzającym, droga umowa jest w drodze, więc będą dwa podmioty o charakterze animatora wprowadzającego. Nadal uważamy, że jest szansa na start rynku w tym roku, ale ze względu na uwarunkowania, które nie są po naszej stronie, start rynku może nastąpić na początku przyszłego roku. Jesteśmy na ostatniej prostej" - powiedziała Izabela Olszewska.

