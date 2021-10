GPW: Trzeci z rzędu wzrostowy tydzień; mWIG40 najwyżej od 14 lat

Przewaga podaży na piątkowej sesji GPW nie przeszkodziła we wzroście mWIG40 o 0,28 proc. do 5.612,72 pkt. Dla indeksu średnich spółek było to najwyższe zamknięcie notowań od 14 lat. Główne indeksy GPW zakończyły na plusie trzeci kolejny tydzień - WIG20 i WIG dzieli mniej niż 1 proc. od ustanowionych w poniedziałek rekordów. Zdaniem analityka DM XTB Łukasza Stefanika, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla warszawskiej giełdy jest kontynuacja trendu wzrostowego.

"Przez ostatnie dwa dni warszawska giełda zachowywała się słabiej od głównych parkietów europejskich, co było pewnym powrotem do stanu równowagi po tym, jak w pierwszej części tygodnia WIG20 był liderem wzrostów. Indeks kończy tydzień na plusie i w dalszym ciągu podstawowy scenariusz zakłada kontynuację trendu wzrostowego" - powiedział PAP Biznes Łukasz Stefanik.

Po otwarciu na poziomie 2.460 pkt., równym zamknięciu czwartkowej sesji, WIG20 w trakcie pierwszych 40 minut handlu stracił ponad 20 pkt. Indeks ciągnęły w dół przede wszystkim akcje CD Projektu, które zaczęły sesję na poziomie 200 zł, ale z impetem spadły poniżej tej granicy, a na zakończenie sesji notowane były już poniżej 190 zł.

Pozostałą część sesji indeks spędził w konsolidacji między 2.438 pkt. i 2.454 pkt.

Na zamknięciu notowań WIG20 miał wartość 2.453,98 pkt., po spadku, w odniesieniu do poprzedniego zamknięcia, o 0,22 proc.

Na tle giełd europejskich GPW wypadła w piątek słabo. Większość rynków zakończyła piątek wzrostami. Kiedy zamykały się notowania w Warszawie niemiecki DAX znajdował się 0,7 proc. na plusie. Zwyżkowały także główne amerykańskie indeksy. S&P rósł o 0,65 proc., a Nasdaq Composite szedł w górę o 0,50 proc.

"Wzrosty na głównych rynkach pokazują, że inwestorzy przyjęli już do wiadomości normalizację polityki monetarnej ze strony Fed i nie obawiają się tej operacji. Wydaje się, że wrześniowa korekta na rynkach akcji dobiega końca i znów najbardziej prawdopodobne są wzrostowe scenariusze. Głównymi czynnikami ryzyka pozostaje inflacja i potencjalny kryzys energetyczny" - ocenił Łukasz Stefanik.

Obrazujący koniunkturę na szerokim rynku WIG zakończył piątek spadkiem o 0,11 proc. do 74.444,83 pkt.

Lepiej wypadły indeksy firm o niższej kapitalizacji. mWIG40, po zwyżce o 0,28 proc. do 5.612,72 pkt., zakończył notowania na najwyższym poziomie od 14 lat. sWIG80 zyskał 0,03 proc. i zamknął sesję na 21.602,15 pkt.

W perspektywie tygodnia mWIG40, WIG i WIG20 zyskały 1,4-1,8 proc., a sWIG80 zanotował w tym okresie symboliczną stratę (-0,3 proc.).

Obroty akcjami na GPW przekroczyły w piątek 1,6 mld zł, z czego 1,38 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Wartość obrotów akcjami siedmiu spółek przekroczyła 100 mln zł, a liderem pod tym względem było PKO BP (196,2 mln zł), wyprzedzając Allegro (190,8 mln zł) i CD Projekt (184,1 mln zł).

Z 15 indeksów branżowych osiem zakończyło piątkową sesję na minusie. Ponad 4 proc. spadł WIG.Games, a notowania nie były udane także dla indeksów WIG-Media (-1,4 proc.) i WIG-Telekomunikacja (-1,1 proc.). Trzy indeksy - WIG-Odzież, WIG-Energia i WIG-Paliwa - zyskały ponad 1 proc.

Liderem spadków w WIG20 był CD Projekt, który zniżkował o 5,9 proc. i zamknął sesję na poziomie 188,12 zł. Jeszcze w środę akcje kosztowały niemal 210 zł i były najdroższe od 6 miesięcy.

"W czwartek doszło do odbicia od strefy oporu znajdującej się na poziomie 210-211 zł. Na rynek nie napłynęły żadne nowe informacje ze spółki, przecena była reakcją na sytuację techniczną na wykresie. Dopóki opór na 210-211 zł nie zostanie pokonany, trzeba liczyć się z kontynuacją spadków na akcjach CD Projektu" - ocenił Stefanik.

Uwagą zwrócił w piątek ponad 2-proc. spadek akcji PKO BP do 46,09 zł. W czwartek rezygnację z kierowania bankiem złożył Jan Emeryk Rościszewski, po tym, jak na stanowisko prezesa został powołany w czerwcu. Rada nadzorcza banku również w czwartek powołała na stanowisko wiceprezesa banku Iwonę Dudę i powierzyła jej kierowanie pracami zarządu. Do czwartku Iwona Duda była prezesem Alior Banku. Notowania Alior Banku, choć początkowo spadały na piątkowej sesji, zakończyły notowania wzrostem o 1,7 proc.

O 0,6 proc. do 50,69 zł zniżkował kurs akcji Allegro, pogłębiając historyczne minimum.

Wzrostom w WIG20 przewodziły akcje PGE, który notowania poszły w górę o 3,48 proc. do 10,40 zł. Kurs akcji jest najwyższy od czerwca i zbliża się do ustanowionego wtedy 2-letniego maksimum (10,75 zł).

Szóstą sesję z rzędu zwyżkowały akcje LPP, kończąc notowania na poziomie 14.400 zł (+2,78 proc.). Kurs odrabia straty po tym, jak na przełomie września i października spadł o 20 proc. Od historycznego maksimum z 22 września notowania dzieli 800 zł.

Za rekordem mWIG40 stoi m.in. wzrost kursów akcji banków. Najwięcej zyskał mBank, którego kurs wzrósł o 2,6 proc. do 511 zł i znalazł się na najwyższym poziomie od lutego 2018 roku. W ciągu tygodnia kurs akcji poszedł w górę o 10 proc., po wzroście o 11 proc. tydzień wcześniej.

Kursy akcji dwóch spółek z mWIG40 - Amrestu i Famuru - zyskały ponad 3,5 proc. Notowania Famuru znalazły się na zamknięciu na poziomie 3,51 zł, najwyższym od 52 tygodni.

2-letnie maksimum zanotowały akcje Enei, po wzroście o 2,0 proc. do 10,48 zł.

Po dwóch dniach uspokojenia, do spadków powróciły akcje Ten Square Games. Notowania obniżyły się o 5 proc. do 380 zł i znalazły się na najniższym poziomie od 52 tygodni. Obroty akcjami TSG wyniosły 27,4 mln zł i były najwyższe w mWIG40. W poniedziałek wieczorem TSG poinformowało, że przegląd opcji strategicznych zakończył się bez znalezienia inwestora dla spółki, a ponadto rada nadzorcza zrewidowała w dół wysokość powtarzalnej EBITDA za rok obrotowy 2021 na potrzeby programu motywacyjnego. We wtorek kurs akcji TSG spadł o 19 proc.

