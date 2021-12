GPW: w listopadzie wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW o 2,6 proc. niższa niż przed rokiem

W listopadzie br. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 30,5 mld zł, czyli o 2,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - podała w czwartek warszawska giełda. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 2,9 proc. rdr do 29,8 mld zł.

Jak podano, średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 488,0 mln zł, o 2,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada wyniosła 67 814,89 pkt i była o 28,8 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w listopadzie odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 78,8 proc. rdr do poziomu 318,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 79,3 proc. rdr i wyniosła 309,8 mln zł - przekazano.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w listopadzie wyniósł 984,7 tys. szt., czyli o 2,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 13,6 proc. rdr do poziomu 491,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 19,6 proc. rdr do 207,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 75,3 proc. rdr do 255,9 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 20,0 proc. rdr do 29,7 tys. szt.

W listopadzie zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 35,4 proc. rdr do poziomu 253,0 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 6,1 proc. rdr do 75,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec listopada 95,6 mld zł, wobec 97,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 15,1 proc. rdr do poziomu 258,6 mln zł.

Kapitalizacja 379 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w listopadzie 2021 r. wyniosła 677,6 mld zł (144,7 mld EUR). Łączna kapitalizacja 426 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 241,7 mld zł (265,1 mld EUR). Na Głównym Rynku w ubiegłym miesiącu zadebiutowały akcje spółki POLTREG (wartość oferty: 99,9 mln zł).

W listopadzie 2021 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl