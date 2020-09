GPW zakończyła dzień na plusie - silne wzrosty Orlenu i Lotosu

Silne wzrosty Lotosu i Orlenu sprawiły, że WIG20 był mocniejszy od swoich europejskich odpowiedników i pomimo początkowych spadków zakończył czwartkowe notowania na plusie - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Po spadkowym otwarciu na GPW udało się wyjść na plus. WIG20 był mocniejszy na tle Europy, głównie za sprawą wzrostów kursów Lotosu i Orlenu, nie wyróżnia go to jednak za bardzo, gdyż wcześniej wykazywał relatywną słabość. Jeśli chodzi o wzrosty na spółkach paliwowych i energetycznych, to nie pojawiły się w czwartek informacje, które uzasadniałyby taki ruch. Kursy są w kilkutygodniowych trendach spadkowych, więc takie odbicie raczej nie dziwi" - powiedział Konrad Ryczko.

Analityk zwrócił uwagę, że obroty na GPW oraz ich struktura wracają do "starego" stanu, kiedy to handel koncentrował się wokół spółek z WIG20.

"Podwyższone obroty wystąpiły na JSW, które w ostatnim czasie cechuje się podwyższoną zmiennością. Prawdopodobnie duża część inwestorów spekuluje na akcjach tej spółki i liczy na dalsze wzrosty" - dodał.

Na zamknięciu w czwartek WIG20 wzrósł o 0,44 proc. do 1.745,73 pkt., WIG zwyżkował 0,31 proc. do 50.035,54 pkt., mWIG40 stracił 0,07 proc. do 3.563,67 pkt., a sWIG80 zakończył dzień bez większych zmian na 14.254,90 pkt.

Obroty na GPW wyniosły blisko 900 mln zł, z czego 775 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (132 mln zł) oraz JSW (120 mln zł).

Przez większą część dnia główne warszawskie indeksy pozostawały lekko pod kreską, jednak na godzinę przed zamknięciem czwartkowej sesji WIG20 wybił się ponad poziom odniesienia i zakończył dzień na plusie.

Choć indeksy w USA rozpoczęły dzień od około 1,5 proc. spadków, to po otwarciu obrały trend wzrostowy i w momencie zamknięcia sesji na GPW S&P 500 tracił już tylko 0,5 proc. Niemiecki DAX zniżkował o 0,3 proc.

Na GPW pod kreską było 7 z 15 sektorów - na dole zestawienia znalazło się górnictwo - w dół o 2,3 proc., na szczycie zaś budownictwo - wzrost o 2,7 proc. i energetyka - o 2,2 proc. Paliwa wzrosły o 1,8 proc.

W WIG20 najmocniej wzrosły spółki paliwowe: Lotos - o 7,3 proc. i Orlen - o 4,6 proc. oraz energetyczne: PGE - o 3,6 proc. i Tauron - o 3,2 proc.

Z kolei zniżkowały PGNiG - o 4,8 proc. i KGHM - o 2,8 proc.

Kurs JSW stracił 1,7 proc. i przerwał tym samym serię sześciu wzrostowych sesji, w ramach której wzrósł o 40 proc.

Wśród małych i średnich firm zniżkowały m.in.: Rafako - o 5,3 proc., Asseco SEE - o 4,9 proc., Wielton - o 4,5 proc. i Bioton - o 4,4 proc.

W I połowie 2020 roku przychody grupy Wielton spadły o 38,6 proc. do 814,6 mln zł. Skonsolidowana sprzedaż wolumenowa wyniosła 7087 sztuk (spadek o 40,9 proc. rdr) i przełożyła się na wynik EBITDA, który wyniósł 23,8 mln zł (spadek o 72,1 proc. rdr). Strata netto grupy wyniosła 0,8 mln zł.

Najmocniej rosły: Enter Air - o blisko 11 proc., Archicom - o 9 proc., Trakcja i Astarta - po 7 proc., a między 4 a 5 proc. rosły: GPW, Budimex, Mabion, Rainbow Tours i Asbis.

Archicom podał, że podtrzymuje prognozę 170-190 mln zł zysku operacyjnego w '20.

Trakcja poinformowała, że wielkość portfela zamówień budowlanych grupy wynosiła na koniec czerwca 2020 roku 3,2 mld zł, z wyłączeniem części przychodów przypadających na konsorcjantów. Z kwoty tej około 0,6 mld zł stanowią umowy podpisane w ciągu sześciu miesięcy tego roku, z wyłączeniem konsorcjantów.

Podczas sesji inwestorzy otrzymali informację, że Wood&Company podniósł rekomendację dla GPW do "kupuj" z "trzymaj" wcześniej, ustalając cenę docelową akcji spółki na 47,4 zł. Notowania spółki zamknęły się w czwartek na poziomie 42,5 zł.

Analitycy Ipopema Securities w raporcie z 10 września rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółek z sektora turystycznego - Enter Air i Rainbow Tours - od zalecenia "kupuj". Wartość godziwa dla Enter Air została wyznaczona na poziomie 35 zł na akcję, a dla Rainbow Tours na poziomie 18 zł, co implikuje odpowiednio 45-proc. i 36-proc. potencjał wzrostu. Enter zamknęło dzień na 27 zł, a Rainbow na 12,75 zł.