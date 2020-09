GPW zamierza przejąć większościowe udziały w Armenia Securities Exchange

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podpisał porozumienie term sheet z Central Bank of Armenia (CBoA) w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Armenia Securities Exchange (AMX) - podała spółka w komunikacie.

W piątek 18 września Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podała, że podpisała umowę o zachowaniu poufności z Central Bank of Armenia (CBoA) w zakresie potencjalnej współpracy kapitałowej, w tym m.in. transakcji odkupienia udziałów w Armenia Securities Exchange (AMX). Informacja o podpisaniu umowy została opóźniona 6 marca 2020 r.



Czytaj także: Giełda w dobie pandemii. Te spółki powinny przynieść dobry zysk

W 2019 r. skonsolidowane przychody Grupy AMX wyniosły 6,4 mln zł, EBITDA (zysk przed amortyzacją, potrąceniem odsetek i opodatkowaniem) - 2,0 mln zł, a zysk netto - 1,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa ogółem Grupy AMX wyniosły 6,5 mln zł.



Wstępna, szacunkowa i niewiążąca wycena 100 proc. udziałów w AMX wynosi jednokrotność wartości księgowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. około 5,8 mln zł. Ewentualna cena zakupu przez GPW udziałów w AMX, zostanie potwierdzona po zakończeniu procesu due diligence.





W trakcie dotychczasowych analiz, poprzedzających podpisanie porozumienia, GPW zdefiniowała listę kilkunastu potencjalnych projektów strategicznych zorientowanych na długoterminowy rozwój armeńskiej giełdy. Główne obszary rozwojowe to wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na najnowszych technologiach, organizowanie obrotu towarowego, umożliwienie emitentom GPW i AMX tzw. dual listingu czy udostępnienie platformy transakcyjnej.- Dostrzegamy wiele obszarów, w których moglibyśmy wesprzeć rozwój rynku kapitałowego w Armenii. Najważniejszym z nich jest cyfryzacja i automatyzacja procesów, które są już podstawowym elementem giełd w krajach rozwiniętych. Potencjalne przejęcie AMX pozwoli nam na ekspansję naszych usług oraz przyspieszenie realizacji strategii #GPW2022. Z drugiej strony da armeńskiej giełdzie możliwość skorzystania z know-how Grupy Kapitałowej GPW - podkreśla Marek Dietl, prezes GPW.Podstawową działalnością Grupy AMX jest organizowanie obrotu instrumentami finansowymi oraz prowadzenie izby depozytowo-rozliczeniowej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii.- Jako lider tego przedsięwzięcia, GPW ma możliwość przekazania swoich doświadczeń i know-how, dzięki czemu AMX może stać się sprawną, innowacyjną i przyjazną dla użytkownika platformą, służąc inwestorom jako droga wejścia na nowe rynki. Prowadzi to również do realizacji naszych wspólnych ambicji w obszarze rozwoju w całym regionie - twierdzi Martin Galstyan, przewodniczący Centralnego Banku Armenii.Siedziba spółki mieści się w stolicy Armenii, Erywaniu. Obecnie Centralny Bank Armenii posiada 85 proc. akcji AMX. Pozostałe 15 proc. są akcjami własnymi AMX. W ramach podpisanego porozumienia CBoA zwiększy swój udział do 90 proc., po czym GPW odkupi od niego pakiet 65 proc. akcji. W wyniku tej transakcji CBoA będzie posiadać 25 proc. akcji w AMX, a pozostałe 10 proc. nabędzie podmiot trzeci, wskazany przez GPW.