GPW ze statusem instytucji stowarzyszonej Światowej Federacji Giełd

GPW uzyskała status instytucji stowarzyszonej Światowej Federacji Giełd. WFE przyjęła również wniosek giełdy w Warszawie o rozpoczęcie procesu ubiegania się o pełne członkostwo – poinformowała GPW we wtorek.

Światowa Federacja Giełd (ang. World Federation of Exchanges) (WFE) zaakceptowała wniosek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o nadanie jej statusu instytucji stowarzyszonej (ang. Affiliate) WFE - poinformowała GPW we wtorkowym komunikacie. Status instytucji stowarzyszonej jest etapem przejściowym do uzyskania pełnoprawnego członkostwa Federacji.

"Oznacza to nawiązanie partnerstwa pomiędzy GPW i WFE, które będzie polegało na wymianie informacji, danych statystycznych, a także udziale GPW w wydarzeniach organizowanych przez WFE" - wyjaśniła warszawska GPW. "Aby uzyskać status instytucji stowarzyszonej Światowej Federacji Giełd, kandydat musi mieć znaczący wpływ na rozwój rynku kapitałowego w swoim kraju lub regionie" - stwierdziła spółka.

W komunikacie zaznaczono, że warunkiem uzyskania statusu instytucji stowarzyszonej jest również członkostwo lokalnego regulatora w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (ang. International Organization of Securities Commissions), w skład której wchodzą podmioty regulujące i nadzorujące rynki finansowe. Regulator rynku finansowego w Polsce należy do IOSCO od 1991 r.

"WFE zatwierdziła również wniosek GPW o rozpoczęcie procesu uzyskania statusu pełnoprawnego członka Federacji" - poinformowała GPW.

"Bardzo cieszymy się z nawiązania partnerstwa ze Światową Federacją Giełd (WFE) zrzeszającą 250 operatorów infrastruktury rynkowej. Do tej społeczności wnosimy wspaniałą historię sukcesu polskiego rynku kapitałowego. Dołączył on do najbardziej rozwiniętych rynków na świecie dwa razy szybciej niż rynki Korei Południowej czy Izraela" - podkreślił, cytowany w komunikacie prezes zarządu GPW, Marek Dietl.

"W ciągu ostatnich czterech lat rozwinęliśmy zawansowane rozwiązanie technologiczne dla giełd i ich klientów. WFE daje wspaniałe możliwości budowania relacji biznesowych z naszymi koleżankami i kolegami z innych giełd oraz bycia częścią organizacji i dialogu politycznego, które tworzą przyszłość naszej branży" - dodał.

WFE powstała w 1961 r. i jest światowym stowarzyszeniem branżowym giełd i izb rozliczeniowych. Ma siedzibę w Londynie i reprezentuje ponad 250 dostawców infrastruktury rynkowej, w tym samodzielne izby rozliczeniowe CCP, które nie są częścią grup giełdowych. Wśród członków WFE 35 proc. działa w regionie Azji i Pacyfiku, 45 proc. w regionie EMEA, a 20 proc. w obu Amerykach. Łącznie 57 izb rozliczeniowych CCP będących członkami WFE dba o to, by podmioty podejmujące ryzyko gromadziły środki w wysokości około 1 bln USD (w przeliczeniu z innych walut) w celu zabezpieczenia swoich pozycji w postaci właściwych depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania. Na giełdach zrzeszonych w WFE notowanych jest 47 919 spółek, a kapitalizacja rynkowa tych podmiotów wynosi ponad 109 bln USD. Na członków WFE przypada wartość rocznych obrotów w ramach arkusza zleceń na poziomie ok. 137 bln USD (na koniec 2020 r.).

Jest autorytatywnym źródłem statystyk giełdowych i publikuje ponad 350 wskaźników rynkowych. Baza danych zawierająca bezpłatne dane statystyczne sięga ponad 40 lat wstecz i zawiera informacje obrazujące rozwój sytuacji na światowych giełdach. WFE współpracuje z podmiotami ustanawiającymi standardy, decydentami politycznymi, organami regulacyjnymi i organizacjami rządowymi na całym świecie, aby wspierać i promować rozwój uczciwych, przejrzystych, stabilnych i efektywnie funkcjonujących rynków. WFE wspiera dążenia organów regulacyjnych do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodnego funkcjonowania światowego systemu finansowego.

GPW powstała w kwietniu 1991 r., który podpisali ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów. W dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie w maju 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6 proc. światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90 proc. krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

"W grudniu 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 1 078,9 mln zł. Na koniec grudnia 2021 r. na Głównym Rynku notowane były akcje 430 firm (383 krajowe i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie New Connect 380 spółek (376 krajowych i 4 zagraniczne)" - wyliczyła GPW.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł.

"Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert" - dodała GPW w komunikacie.

Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Warszawska giełda podkreśliła też, że jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81 proc. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Jak przypomniała, trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

