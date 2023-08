Grecy protestują przeciwko zawłaszczaniu plaż przez prywatne firmy wynajmujące leżaki i parasole za grube pieniądze; protestujących nazwano "Ruchem Ręcznikowym" - informuje w sobotę portal gazety "The National Herald".

Protest rozpoczęli mieszkańcy wyspy Paros, którzy jako pierwsi zaczęli domagać się swobodnego dostępu do plaż; stamtąd ruch przeniósł się na inne wyspy i regiony kraju.

Niestety. W wielu miejscowościach niemożliwe jest znalezienie wolnego miejsca przy brzegu morza

"My, miejscowi mieszkańcy, cenimy sobie panujący tu spokój, nie chcemy więc, aby plaża została zajęta przez firmy, którym zależy na pieniądzach, a nie na naturze i atmosferze" - powiedziała Ronit Nesher, 53-letnia mieszkanka Paros. "Nie chcemy, aby plaża była zajęta przez parasole i ogromne łóżka, które nie mają nic wspólnego z prostotą wyspy" - dodała.

Choć w myśl greckiego prawa wszystkie plaże w Grecji są publiczne, to z uwagi na miliony odwiedzających kraj turystów coraz więcej firm otrzymuje od władz licencje na wynajem leżaków i parasoli, które ustawiają na plażach. W wielu miejscowościach niemożliwe jest znalezienie wolnego miejsca przy brzegu morza, a ceny wynajmu prywatnych, ustawionych przez firmy sprzętów przyprawiają o zawrót głowy; w wielu miejscach wynajęcie dwóch leżaków i parasola przekracza 100 euro, a na plaży Astir na Krecie nawet 321 euro.

"Przychodzimy tu pokojowo... chcemy tylko powiedzieć, że próbujemy odzyskać nasze prawo..."

Greckie prawo stanowi, że wszystkie plaże są publiczne i muszą być dostępne, choć nie definiuje, w jakiej odległości od morza ma być zapewniony ten dostęp. Ta sytuacja powoduje, że w niektórych miejscach odnotowano przypadki całkowitego zakazu wstępu osobom, które chciały po prostu położyć się na własnym ręczniku.

"Przychodzimy tu pokojowo... chcemy tylko powiedzieć, że próbujemy odzyskać nasze prawo do swobodnego dostępu do naszych plaż" - mówił jeden z protestujących przez głośnik, przechodząc między leżakami na plaży Marcello w Paros. "Plaże były tak pełne tych sprzętów, że wiele osób, które chciały odpocząć na własnym krześle lub leżaku, nie mogło znaleźć miejsca" - powiedziała Eleni Andrianopoulou, jedna z organizatorek "Ruchu Ręcznikowego", opisując sytuację sprzed kilku dni.

W opinii protestujących politycy nic z tym nie robią, sami czerpiąc korzyści z wynajmu plaż prywatnym operatorom. Istnieje opinia, że zachęty, by plażowicze przynosili własne ręczniki lub leżaki, skazane są na niepowodzenie, ponieważ "nie przynosi to żadnych pieniędzy, które można zdefraudować" - czytamy w "The National Herald".

