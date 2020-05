Gróbarczyk: 20 mln zł na retencję obszarów wodnych na Pomorzu Zachodnim

Ponad 20 mln zł chcemy wydać na zadania związane z retencją obszarów wodnych na Pomorzu Zachodnim – poinformował w piątek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

O planach inwestycji Wód Polskich z zakresu retencji korytowej poinformowały służby prasowe Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

"Ponad 150 mln zł chcemy wydać na zadania związane z retencją obszarów wodnych" - powiedział cytowany w komunikacie Gróbarczyk. Jak dodał, "udało się zgromadzić na tyle dużo wody, że nie musimy obawiać się suszy na niektórych terenach".

Jak kontynuował, "w dorzeczu Iny (Zachodniopomorskie) funkcjonuje to doskonale, takie programy będziemy wdrażać we wszystkich miejscach w kraju. Pomorze Zachodnie wyda na to około 20 mln zł, to ponad 400 działań takich jak: budowy i przebudowy jazów czy remonty urządzeń piętrzących" - dodał minister.

"Zima była dość łagodna, nie było śniegu, więc wody roztopowe nie zasiliły naszych rzek" - powiedział z kolei zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś. "Już w lutym podjęliśmy działania zmierzające do tego, by przechwytywać wodę, ona nie odpłynęła tak szybko, co pozwoliło na wsparcie natury, to było działanie natychmiastowe" - dodał Woś.

Sytuacja w województwie zachodniopomorskim ze względu na bliskość Morza Bałtyckiego nie jest zła, ale nasza instytucja postanowiła działać prewencyjnie - poinformowały Wody Polskie. Trwają prace mające na celu przywrócenie funkcjonalności urządzeń hydrotechnicznych takich jak, jazy czy zastawki. Ich celem jest zatrzymywanie wody, co pozwala na wykorzystywanie jej przy uprawach oraz nawadnianie pól w regionie.

Jak tłumaczy dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski, retencja korytowa jest zadaniem, które w prosty sposób pomaga przeciwdziałać suszy.

Retencja korytowa to działanie poprawiające bilans wodny danego terenu - wyjaśniają Wody Polskie. Polega na zatrzymaniu wody w ciekach wodnych, kanałach i rowach melioracyjnych. Dzięki budowie i odbudowie urządzeń piętrzących spowalnia się spływ wód, zwiększając retencję w korycie rzecznym.

W ciągu najbliższych trzech lat Wody Polskie planują zrealizować 645 inwestycji z zakresu retencji korytowej w całym kraju. Inwestycje te na Pomorzu Zachodnim dotyczą Regi, Iny i Dziwny.