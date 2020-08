Gróbarczyk: 34 mln zł w 2019 r. na ochronę brzegów morskich

34 mln zł z Programu ochrony brzegów morskich trafiły w 2019 r. na przedsięwzięcia związane z naprawą skutków erozji na polskim wybrzeżu i modernizację infrastruktury w portach - poinformował w czwartek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Minister przedstawił informację z wykonania w 2019 r. wieloletniego Programu ochrony brzegów morskich oraz harmonogramu prac na 2020 r. posłom sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Posłowie przyjęli następnie informację.

"Program został zrealizowany w 99,9 proc., a więc w zasadzie w całości" - powiedział Gróbarczyk. Jak dodał, "34 mln zł przeznaczone na realizację tego programu zostały wykonane".

Jak podkreślał minister, program jest niezwykle istotny pod kątem zabezpieczenia polskiego wybrzeża przed erozją, ale także modernizacji infrastruktury w portach i przystaniach.

"Na wybrzeżu dochodzi do bardzo dużej erozji i w niektórych obszarach ona jest nie dość, że szkodliwa to do tego niebezpieczna w zakresie wszelkiego rodzaju oberwań klifów, które miały miejsce w poprzednich latach" - kontynuował Gróbarczyk. "Działania, które prowadzimy mają za zadanie zminimalizowanie (erozji-PAP) bo w stu procentach nie da się tego wyeliminować" - dodał.

Gróbarczyk zapewniał, że program będzie kontynuowany. "Dostaliśmy zapewnienie ministra finansów o finansowaniu na 2021 r. tego programu. W związku z tym będziemy prowadzić działania w zakresie ochrony brzegów morskich. One będą szczegółowo określone przez poszczególne urzędy morskie" - powiedział minister.

Przedstawiciel Urzędu Morskiego w Szczecinie poinformował, że do zadań realizowanych przez urząd należało: budowa sześciu ostróg brzegowych w Pobierowie, sztuczne zasilanie w Międzywodziu, dokończenie rozpoznania kruszyw do sztucznego zasilania na wysokości od Dziwnowa do Międzyzdrojów, a także monitoring i skanowanie laserowe strefy brzegowej.

Z kolei Urząd Morski w Gdyni poinformował, że najważniejsze zadania, które stały przed nim to dokończenie remontu umocnienia brzegowego na Westerplatte, sztuczne zasilanie Półwyspu Helskiego i remont umocnienia brzegowego w miejscowości Ostrowo.