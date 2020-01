Gróbarczyk apeluje do samorządów, by w związku z zakazem połowu dorsza obniżyli opłaty portowe

Apeluję do samorządów, by w związku z zakazem połowu dorsza, obniżyli opłaty portowe dla rybaków - napisał w środę na Twitterze minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

"Przypominam, że od początku roku w portach należących do Skarbu Państwa zostały zmniejszone o 95 proc. opłaty portowe dla rybaków. Apelujemy do władz samorządowych, do których należy cześć mniejszych portów o to samo, by ulżyć rybakom w związku z unijnym zakazem połowu dorsza" - napisał minister.

Komisja Europejska zastosowała w lipcu 2019 r. środki nadzwyczajne i wprowadziła zakaz połowu dorsza wschodniego Bałtyku do końca 2019 r. W październiku zeszłego roku Rada Ministrów państw Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH)uzgodniła, by ten zakaz obowiązywał również w bieżącym roku.

We wschodniej części Morza Bałtyckiego od 1 stycznia 2020 r. możliwe mogą być jedynie tzw. przyłowy (przypadkowe połowy), ograniczone w skali całego roku do 2 tysięcy ton. Ma to pomóc w odbudowie stada tych ryb we wschodnim Bałyku.