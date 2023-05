Gróbarczyk: do portu w Elblągu będzie mogło zawijać ok. 1 tys. jednostek, które wchodzą do innych portów

Szacujemy, że ok. 1 tysiąca jednostek, które obecnie zawijają do portów w Gdańsku i Gdyni, będzie mogło wchodzić do portu w Elblągu – powiedział w czwartek w Polsat News wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"Całość inwestycji ma się zakończyć w tym roku. Składa się ona z przekopu przez Mierzeję, z pogłębienia Zalewu Wiślanego i z pogłębienia rzeki Elbląg aż do portu w Elblągu. Pierwszy etap inwestycji został zrealizowany, dwa pozostałe mają od 60 do 90 procent zaawansowania. I tutaj dochodzimy do portu, który znajduje się w jurysdykcji miasta i państwu nic do tego, właścicielem portu jest prezydent miasta Elbląg" - powiedział w czwartek w Polsat News wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Dodał, że konieczne są jeszcze inwestycje wewnątrz portu, związane z jego pogłębieniem, ale konieczne są także prace na nabrzeżach.

"Proponowaliśmy 100 mln zł - że Skarb Państwa wejdzie jako inwestor czy też zrobi to spółka Skarbu Państwa i zrealizuje inwestycje w samym porcie, ale tutaj spotykamy się ze +ścianą+ i z negatywną odpowiedzią prezydenta Elbląga" - dodał wiceminister Gróbarczyk.

Wyjaśnił, że problem może wynikać stąd, że nabrzeża zostały sprzedane i po prostu "nie ma co nam zaoferować". Jednocześnie powiedział, że do portu Skarb Państwa może wejść jedynie kapitałowo, bo takie są wymagania prawne, ale wartość udziału, jaki państwo przejęłoby w porcie, może podlegać negocjacjom. Dodał także, że wkrótce do portu będą mogły zawijać już mniejsze statki.

"Planujemy, ze kiedy oddamy most w Nowakowie - a stanie się to za 1-1,5 miesiąca, zobaczymy, jak będzie z odbiorami - to wówczas oznaczymy tor wodny i port będzie możliwy do użytkowania dla statków o mniejszym zanurzeniu, bo nadal będą prowadzone prace na Zalewie" - powiedział wiceminister.

Jednocześnie dodał, że po zakończeniu prac na Zalewie, do portu w Elblągu będą mogły zawijać jednostki o większym zanurzeniu. Dodał, że do portu w Elblągu mogą zawijać statki o zanurzeniu do 2,5 metra, jednak po ukończeniu prac związanych z pogłębieniem rzeki i portu, będą mogły tam wchodzić jednostki o zanurzeniu do 4,5 m.

"Szacujemy, że ok. 1 tysiąca jednostek, które obecnie zawijają do portów w Gdańsku i Gdyni, będzie mogło wchodzić do portu w Elblągu" - stwierdził Gróbarczyk.

Wiceminister powiedział także, że rząd pracuje nad alternatywnymi scenariuszami, gdyby okazało się, że nie uda się osiągnąć porozumienia z miastem Elbląg.

"Przygotowujemy alternatywne rozwiązanie - ci inwestorzy prywatni, którzy mają nabrzeża w Elblągu, na pewno będą chcieli współpracować. Jednak nabrzeża te leżą w obszarze portu w Elblągu i dlatego kapitanatowi portu trzeba oddawać pierwszeństwo negocjacyjne, ale jeśli nie uda się dojść do porozumienia, to będziemy negocjować bezpośrednio z inwestorami. Poza tym jest możliwość pojawienie się nowych terminali, zewnętrznych, budowanych już na wybrzeżu Zalewu" - powiedział Marek Gróbarczyk.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl