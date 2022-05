Gróbarczyk: jest 125 wniosków o koncesje na nowych obszarach dla offshore

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk poinformował w czwartek w Sejmie, że dotychczas wpłynęło 125 wniosków o koncesje na morskie farmy wiatrowe na nowych obszarach morskich udostępnionych dla offshore.

W trakcie dyskusji nad informacją rządu ws. potencjału i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk poinformował, że dotychczas wydano 11 pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych dla tzw. starych lokalizacji.

"Co do nowych lokalizacji to w styczniu, lutym i marcu 2022 r. minister infrastruktury opublikował w sumie 11 ogłoszeń o możliwościach składania nowych wniosków, które odpowiadają 11 obszarom. Do dzisiaj wpłynęło w sumie 125 wniosków, które podlegają ocenie i weryfikacji" - powiedział wiceminister.

Jak dodał Gróbarczyk, ostatni termin składania wniosków upływa 16 maja. Cały proces przydzielania kolejnych lokalizacji i koncesji powinien zakończyć się do końca 2022 r. - zaznaczył.

Przedstawiając informację pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podkreślał, że morska energetyka wiatrowa to innowacyjny sektor, który "pozwoli rozwinąć nowe technologie i przyczyni się do powstania wielu tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy". "Polska ma ogromny potencjał, aby być liderem tego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej" - dodał.

Zyska przypomniał, że pierwsze projekty morskich farm wiatrowych są już na końcowym etapie końcowych decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę, a wytworzenie pierwszej energii nastąpi w 2026 r. Do roku 2030 energię powinny wytwarzać już farmy o mocy 5,9 GW - dodał.

Pełnomocnik rządu ds. OZE przypomniał też, że zgodnie z aktualnymi założeniami Polityki Energetycznej Polski w 2040 r. w polskiej strefie na Bałtyku powinny pracować farmy o mocy 11 GW, ale - jak zaznaczył - potencjał krajowego obszaru Morza Bałtyckiego jest znacznie większy. "W ramach aktualizacji PEP będziemy weryfikować udział OZE, w tym offshore, a morskie farmy wiatrowe mają szanse uzyskać wyższy priorytet" - podkreślił.

"Polska dysponuje najlepszymi warunkami na Bałtyku, ma stosunkowo płytkie wody i podłoże oraz doskonałe warunki wietrzne. Praktycznie 90 proc. czasu występują doskonałe warunki zapewniające pracę turbin" - powiedział Zyska.

Jak dodał wiceminister klimatu, rząd będzie dążył do zapewnienia jak najlepszych warunków do rozwoju projektów offshore i całego sektora.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl