Gróbarczyk: Pętla Mazurska jest kluczowa dla rozwoju rekreacji wodnej na Mazurach

Pętla Mazurska to kluczowe zadanie wśród inwestycji w rozwój infrastruktury służącej rekreacji wodnej na Mazurach - powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Wody Polskie podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności tej drogi wodnej.

Podczas briefingu w Okartowie koło Orzysza (woj. warmińsko-mazurskie) wiceminister Gróbarczyk przypomniał, że Wody Polskie we współpracy z mazurskimi samorządami od kilku lat prowadzą bardzo intensywne prace na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Dotąd m.in. wybudowano od podstaw śluzę Guzianka II, wyremontowano kanały Tałcki, Grunwaldzki i Piękna Góra.

Jak zaznaczył, infrastruktura w regionie wymagała potężnych nakładów i inwestycji ze względu na wieloletnie zaniedbania. "Nic w zasadzie nie robiono w poprzednich latach na Mazurach i zapomniano o nich. Przede wszystkim zapomniano pod kątem wyremontowania i przystosowania infrastruktury do rekreacji wodnej" - powiedział wiceminister.

Podkreślał jak istotna jest decyzja o rozpoczęciu prac przygotowawczych do budowy Pętli Mazurskiej. "To jest dla nas kluczowe zadanie, które zobowiązaliśmy się wykonać. Nie miałoby sensu realizowanie pozostałych inwestycji, gdyby nie dokończyć tej najważniejszej, tej oczekiwanej od wielu lat, a więc Pętli Mazurskiej" - zauważył.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie szlaku żeglownego w formie pętli, która umożliwi dopłynięcie do jeziora Śniardwy z portu w Giżycku na Niegocinie i powrót funkcjonującym obecnie szlakiem żeglownym przez jezioro Tałty, Szymon i Jagodne.

Pracami studialnymi zostanie objęty odcinek planowanej drogi wodnej o długości około 30 km, łączący Niegocin ze Śniardwami poprzez jeziora Wojnowo, Buwełno oraz Tyrkło. Obecnie pomiędzy jeziorami Buwełno i Tyrkło nie ma bezpośredniego połączenia, gdyż są one oddzielone od siebie lądem o długości 1,6 km w linii prostej ze wzniesieniem wysokości około 36 m. Dla ciągłości szlaku żeglugowego konieczne jest więc zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających pokonanie tej przeszkody.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca poinformował, że wykonawca dokumentacji ma dokonać analizy czterech wariantów połączenia obu jezior.

"Jednym z wariantów jest budowa tunelu poprzez te wzgórza, które stanowią tutaj problem. Drugim rozwiązaniem to jest tak, jak np. na Kanale Elbląskim, (transport jednostek pływających - PAP) na zasadzie wózków i pochylni. Trzeci wariant to jest na zasadzie dźwigów i podnoszenia jednostek, a czwarty to budowa naokoło kanału, który by omijał te problematyczne miejsca" - wyjaśnił Daca.

Studium wykonalności określi możliwości wyznaczenia przebiegu trasy Pętli Mazurskiej, z których zostanie wybrane rozwiązanie optymalne pod względem środowiskowym, turystycznym i funkcjonalnym. Ponadto zostanie dokonana analiza kosztów i źródeł finansowania przedsięwzięcia.

Koszt tego opracowania to blisko 800 tys. zł, a jego odbiór planowany jest na koniec roku. Następnie będzie można przystąpić do sporządzania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych do realizacji zadania. Wody Polskie przewidują, że prace budowlane przy Pętli Mazurskiej mogłyby zakończyć się w 2029 r. Wstępny koszt inwestycji szacowany jest na około 400 mln zł.

Budowa pętli ma przyczynić się do rozwoju turystyki wodnej i zwiększenia atrakcyjność żeglugi na mazurskich jeziorach i całego regionu.

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich sięga od Pisza do Węgorzewa i w linii prostej liczy 111 km. Oprócz szlaku głównego wyznaczonych jest także pięć szlaków bocznych. Łącznie to ponad 150 km drogi wodnej. W ubiegłym sezonie przez system dwóch śluz Guzianka I i Guzianka II przeprawiło się blisko 20 tys. jednostek pływających.

