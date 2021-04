Gróbarczyk: pozyskanie bursztynu z przekopu Mierzei Wiślanej jest nieopłacalne

Analizy wykazały, że pozyskanie bursztynu z terenu przekopu Mierzei Wiślanej jest ekonomicznie nieopłacalne - napisał w odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"Wykonane analizy opłacalności wydobycia bursztynu w rejonie planowanej inwestycji wykazały, że pozyskanie bursztynu jest ekonomicznie nieopłacalne, tzn. koszt wydobycia kopaliny ze złoża byłby wyższy niż rzeczywista wartość wydobytego bursztynu" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Podpisany pod odpowiedzią na interpelację wiceminister Gróbarczyk wskazuje, że inwestor, tj. Urząd Morski w Gdyni, po rozważeniu opłacalności wydobycia bursztynu, podjął decyzję o rezygnacji z wykonywania jakichkolwiek prac związanych z wydobyciem bursztynu w ramach realizowanego kontraktu "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

"Już sam koszt pozyskania koncesji (na podstawie dokonanych oszacowań) kształtowałby się na poziomie 214,4 tys. zł netto, a koszt pozyskania odsiewek (w ramach realizacji prac wg zamiennej dokumentacji projektowej) to około 54,4 tys. zł netto. Koszt zamiennych rozwiązań projektowych (koszty odseparowania bursztynu od odsiewek wg zmienionych założeń plus koszty dodatkowej ochrony, monitoringu, transportu) to około 130 tys. zł netto" - czytamy.

W odpowiedzi na interpelację wskazano, że prace prowadzone na terenie Mierzei Wiślanej nie są związane z eksploatacją złoża bursztynu, a z robotami budowlanymi, których celem jest realizacja inwestycji, tj. budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, nie zaś gospodarcze wydobycie i eksploatacja złóż kopaliny, w tym złóż bursztynu.

Wyjaśniono, że "w trakcie realizacji przedsięwzięcia zaakceptowano rozwiązanie równoważne wykonania śluzy w oparciu o stalowe ścianki szczelne i zmianę konstrukcji płyty, z ciężkiej grawitacyjnej na kombinowaną zakotwioną palami CFA pod osłoną przesłony wykonanej w technologii jet-grouting".

Dodano, że rozwiązanie to znacznie ogranicza niezbędną do wykonania ilość robót ziemnych i w związku z tą technologią, realizowane roboty ziemne nie dochodzą do poziomu złoża, a dotychczasowe wydobycie bursztynu jest niewielkie i nastąpiło przy okazji prowadzenia prac.

Jak wcześniej informowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w związku z obecnie realizowanymi robotami budowlanymi związanymi z przekopem Mierzei Wiślanej wydobyto około 17 kg bursztynu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl