Gróbarczyk: proponujemy modernizację Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Proponowana modernizacja Morskiej Służby Ratownictwa i Poszukiwania opiera się na inwestycjach w sprzęt i poprawie warunków pracy – poinformował w środę wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Informacja na temat sytuacji płacowej pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) była tematem posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wzrost płac w Morskiej Służbie Ratownictwa i Poszukiwania postępuje sukcesywnie z każdym rokiem, ale nie jest na takim poziomie, jak życzyliby sobie tego pracownicy - wskazał Gróbarczyk.

"Proponujemy rozwiązanie w zakresie modernizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa tj. przede wszystkim system (…), który ma służyć ogromnym inwestycjom w zakresie usprzętowienia, poprawy warunków pracy, zwiększenia liczby jednostek oraz ich modernizacji" - powiedział Gróbarczyk.

Jak podkreślał, "z drugiej strony wnioski, które napływają z SAR w zakresie konieczności wzrostu wynagrodzenia kierujemy z dużym naciskiem do ministra finansów i liczymy na to, że w najbliższym budżecie zyska to akceptację".

"Chcielibyśmy powrócić do rozwiązań, które były wcześniej przygotowywane, ale nie zyskały akceptacji przede wszystkim załogi, tj. system agencyjny" - kontynuował Gróbarczyk. "To na okoliczność trwałego zabezpieczenia przychodów finansowych. Dziś jeszcze nie chcę mówić na ten temat, bo nie mamy w całości zbudowanego tego programu. (…) Chcielibyśmy go jeszcze raz zaproponować już z zmienionej wersji w oparciu o wzrost przede wszystkim środków technicznych" - dodał wiceminister.

Te rozwiązania nie są dla nas zadowalające i jestem przekonany, że dla załogi nie są również - stwierdził Gróbarczyk. "Natomiast jest to jedyna forma, w której jesteśmy w stanie zaspokoić różnice płacowe. Z drugiej strony w tym roku na pewno przygotujemy program rozwiązań, o którym mówiłem w zakresie funkcjonowaniu SAR-u i w ten sposób tą podwójną ścieżką będziemy starać się doprowadzić do zbilansowania płac w SAR tak, aby one nie odstępowały od warunków rynkowych" - powiedział.

Ratownicy morscy obecni na posiedzeniu komisji zgodnie twierdzili, że ich płace są bardzo niskie. Wskazywali także, że kolejnym problem jest wiek pracujących tam osób, a także starzejący się sprzęt.

Do zadań SAR należy poszukiwanie i ratowanie osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego.

