Gróbarczyk: w br. dokończymy inwestycje przeciwpowodziowe za ok. 2,5 mld zł

W br. zamierzamy dokończyć inwestycje przeciwpowodziowe za ok. 2,5 mld zł, co jest działaniem odpowiadającym potrzebom w tym zakresie - powiedział w piątek w Sejmie wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wiceminister, odpowiadając na pytania bieżące, zapewnił, że rząd sukcesywnie realizuje inwestycje zwiększające bezpieczeństwo powodziowe w Polsce. Podał, że w 2018 przeznaczono na ten cel ok. 672 mln zł, w 2019 - ok. 1,3 mld zł, a w 2020 - 1,7 mld zł.

Poinformował, że w ramach działań dokończono m.in. zbiorniki wodne Świnna Poręba, Roztoki Bystrzyckie oraz kompleks przeciwpowodziowy w Raciborzu. "W tym roku zamierzamy dokończyć inwestycje przeciwpowodziowe za ok. 2,5 mld zł, co jest działaniem odpowiadającym potrzebom w tym zakresie" - powiedział.

Odnosząc się do zarzutów posła Marka Sowy (KO), który stwierdził, że za rządów PiS zbudowano i zmodernizowano znacznie mniej kilometrów wałów przeciwpowodziowych, Gróbarczyk powiedział, że długość nowych umocnień oddanych do użytku przez obywa rządy jest podobna i wynosi ok. 61 km. Dodał, że w danych przedstawionych przez KO, znalazły się "odcinki remontowane, które już wymagają modernizacji, bo nie zastosowano membrany, która zabezpiecza przed gryzoniami".

Wskazał, że "obecnie jesteśmy w okresie przyjmowania map zagrożenia przeciwpowodziowego, na podstawie których są przyjmowane programy związane z programem rozwoju retencji i walki z suszą,(...) zmniejszające znacznie zagrożenie powodziowe".

Zgodnie z Programem Rozwoju Retencji, poziom retencji w Polsce, który obecnie wynosi ok. 6 proc. ma wzrosnąć do 15 proc. w perspektywie 2027 roku.

