Gróbarczyk: w najbliższych dniach spotkanie z MAP ws. planów dotyczących portu morskiego w Elblągu

W najbliższych dniach planowane jest spotkanie przedstawicieli resortów infrastruktury i aktywów państwowych w sprawie rozwoju portu w Elblągu po przekopie Mierzei Wiślanej - poinformował PAP wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Gróbarczyk zaznaczył, że port w Elblągu będzie miał kluczowe znaczenie po wybudowaniu nowej drogi wodnej.

17 września ma się odbyć otwarcie budowanego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest priorytetową inwestycją, która skróci drogę statków na Bałtyk oraz umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i innych portów Zalewu Wiślanego. Spowoduje to szybszy rozwój gospodarczy Elbląga, miejscowości w basenie Zalewu Wiślanego oraz całej północno-wschodniej Polski - poinformował resort infrastruktury.

W porcie w Elblągu potrzebne są inwestycje, m.in. pogłębienie toru wodnego, a samorząd nie ma na to pieniędzy. Ponadto elbląski samorząd uważa, że to w gestii Skarbu Państwa jest wykonanie pogłębienia toru wodnego na rzece Elbląg. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk pytany przez PAP czy rząd ma pomysł, jak sobie poradzić z tą sytuacją odpowiedział, że jest taki plan, choć jeszcze nie jest skonkretyzowany.

"W najbliższych dniach będziemy mieli spotkanie wraz z ministrem aktywów państwowych, aby stworzyć ostateczne rozwiązanie, które pozwoli już na realizację tego zadania. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że samorząd jest w trudnej sytuacji. Dla nas jest priorytetem, że ten port - jeszcze w tej sytuacji, gdzie rozpaczliwie poszukujemy wolnych terenów na zboże, na rudę żelaza, na węgiel przede wszystkim - będzie odgrywał niezwykle istotną rolę" - podkreślił wiceminister Gróbarczyk. Dodał, że rząd "nie może sobie pozwolić na to, żeby ten port pozostawić tylko samorządom".

Wskazał, że wielokrotnie zwracał się do samorządu ws. konieczności inwestycji w porcie w Elblągu, które muszą przebiegać równolegle z budową przekopu. "Chyba nie wierzono do końca, że ten przekop zostanie zrealizowany. Ale pragnę wszystkich uspokoić i zapewnić, że mamy na to rozwiązanie i ten port będzie funkcjonował" - powiedział Gróbarczyk.

Dodał, że na potrzebne inwestycje w porcie jest jeszcze rok.

"17 września oddajemy przekop, ale cała inwestycja, na którą składa się pogłębienie drogi wodnej, budowa mostu w Nowakowie czy pogłębienie rzeki Elbląg, zostanie zakończona w przyszłym roku. Mamy więc czas na to, żeby znaleźć rozwiązanie i na pewno tak się stanie, bo ten port będzie kluczowy w sytuacji gospodarczo-politycznej" - dodał.

Zaprzeczył, że port w Elblągu zostanie znacjonalizowany. "Żyjemy w państwie prawa i będziemy stosować kodeks spółek handlowych, działać w oparciu o odpowiednie akty prawne i tutaj żadnych nacjonalizacji nie będzie. Oczywiście, przede wszystkim chcemy przystąpić do negocjacji co do udziałów, czy odkupu, czy podwyższenia kapitałów" - wyjaśnił.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało PAP, że kwestia ewentualnych zmian w sposobie funkcjonowania portu elbląskiego podlega analizie. Niemniej jednak wymagałyby one zmian w przepisach regulujących działanie portów morskich w Polsce - wyjaśnił rzecznik resortu Szymon Huptyś.

Według MI poprawa dostępu od strony morza umożliwi aktywizację Portu Elbląg i innych portów Zalewu Wiślanego, a także przedsiębiorstw działających w ich otoczeniu. Port Elbląg ma pełnić rolę portu uzupełniającego działanie portów Trójmiasta. Z przeprowadzonych analiz wynika, że realizacja tej inwestycji jest dla Elbląga kluczowa. Niedostateczny dostęp do portu od strony morza powoduje, że zdolności przeładunkowe Portu Elbląg oraz jego potencjał nie są wykorzystywane.

Poza zwiększeniem obrotów cargo oraz możliwości przeładunkowych portu elbląskiego, inwestycja przyczyni się także do rozwoju ruchu pasażerskiego oraz żeglarstwa i turystyki na Zalewie Wiślanym. Powstanie niezależny korytarz transportowy, który umożliwi komunikację między portami leżącymi na terytorium Unii Europejskiej. Szacunki wskazują, że zwiększy się liczba miejsc pracy w sektorach transportu morskiego, logistyki, turystyki i innych. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia możliwości rozwoju obszarów wschodniej i północno-wschodniej części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie - wskazało Ministerstwo Infrastruktury.

Według resortu, Port Elbląg może odegrać istotną rolę w przeładunkach towarów z Ukrainy, w tym produktów rolnych transportowanych np. za pośrednictwem żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.

MI zaznaczyło, że wielu interesariuszy sektora morskiego w Polsce jest zainteresowanych wykorzystaniem nowych możliwości, które tworzy otwarcie Zalewu Wiślanego na Bałtyk.

Port w Gdańsku prowadzi szerokie analizy na temat rozwoju swojego biznesu w granicach administracyjnych portu oraz w zakresie przedpola i zaplecza portu. Decyzja o budowie terminala w Tolkmicku nie została podjęta. Trwają analizy sposobu wykorzystania potencjału całego regionu nad Zalewem Wiślanym w nowych uwarunkowaniach - wskazało Ministerstwo Infrastruktury.

