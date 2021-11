Gróbarczyk: w tym tygodniu rozporządzenie o koncesjach offshore

W tym tygodniu zostanie podpisane kluczowe rozporządzenie, które będzie decydowało o przydziale kolejnych koncesji offshore - poinformował w poniedziałek wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"W tym tygodniu zostanie podpisane kluczowe rozporządzenie, które będzie decydowało o przydziale kolejnych koncesji offshore. W międzyczasie podjęto też decyzje, przede wszystkim związane już z realizacją polityki offshore do roku 2026" - napisał w poniedziałek na Twitterze wiceminister.

Dodał, że ma nadzieję, że w latach 2026-2027 energia offshore trafi do naszych sieci.

"Natomiast dla nas było i jest niezwykle kluczowa infrastruktura pod realizację tego zadania, a więc decyzja o budowie portu instalacyjnego oraz portów serwisowych" - stwierdził Grubarczyk.

Wcześniej w poniedziałek, podczas obrad XII Konwentu Morskiego na Politechnice Gdańskiej, Gróbarczyk przypomniał, że według planów rządowych, do 2026 r. ok. 6 gigawatów energii elektrycznej ma trafić do sieci w wyniku realizacji I etapu offshorów.

"Tutaj przede wszystkim liczymy na operatorów, deweloperów Skarbu Państwa, a więc PGE oraz Orlen, które bardzo intensywnie przygotowują się do realizacji tego zadania" - wyjaśnił. Dodał, że rząd zdecydował też już o wyborze Gdyni jako portu offshorowego.

"Środki, które zostały przeznaczone na cel offshorowy są bardzo duże. W ostatecznym kształcie mają wynosić nawet 200 mld zł. W związku z tym jest to zadanie niezwykle istotne pod kątem inwestycyjnym, a z drugiej strony mające ogromny wpływ na gospodarkę państwa polskiego" - mówił Gróbarczyk.

