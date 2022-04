Gróbarczyk: zbudowanie osłony naukowej i dydaktycznej w obszarze offshor to zadanie uczelni

Zbudowanie osłony naukowej i dydaktycznej w obszarze offshor, których w Polsce, na Morzu Bałtyckim, jeszcze nie ma, to zadanie uczelni – powiedział w poniedziałek na Politechnice Koszalińskiej wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej Marek Gróbarczyk uczestniczył w poniedziałek w odbywającym się na Politechnice Koszalińskiej posiedzeniu Rady Porozumienia "Nauka dla Morza", w której skład wchodzą rektorzy ośmiu uczelni, sygnatariuszy porozumienia podpisanego 22 listopada 2021 r. Jego formuła zakłada utworzenie konsorcjum i pozwala na konsolidację działań na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Gróbarczyk podczas konferencji prasowej podkreślił, że liczy na sfinalizowanie porozumienia zainicjowanego przez pomorskie uczelnie i podpisanie przez nie umowy konsorcjalnej ze względu, jak zaznaczył, na potrzebę i konieczność funkcjonowania nauki w obszarze offshor.

"To niezwykle nowatorskie działanie, bo offshor w Polsce, na Morzu Bałtyckim jeszcze nie ma. Zbudowanie osłony naukowej i dydaktycznej - te zadania mają nasze uczelnie" - powiedział Gróbarczyk.

Ocenił, że w Polsce w najbliższym czasie planowane są bardzo intensywne prace w obszarze offshor.

Przypomniał, że zaledwie kilka tygodni temu opublikowane zostało ostatnie rozporządzenie, które rozpoczęło cały proces koncesyjny dla 11 lokalizacji na Morzu Bałtyckim dla morskich farm wiatrowych.

"To zadanie, które było nam zlecone, ma ogromne znaczenie pod kątem bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju energetyki wiatrowej" - mówił Gróbarczyk w kontekście wojny w Ukrainie i polityki energetycznej w Europie.

Poinformował, że proces przyznawania koncesji potrwa do końca roku. Zaznaczył, że jest on bardzo trudny, bo na każdą lokalizację jest ok. 14 wniosków od firm zainteresowanych realizacją offshor. Jako ciekawostkę podał, że jeden z wniosków pochodzi z Lichtensteinu.

Wiceminister infrastruktury przekazał, że zgodnie z podpisanymi zobowiązaniami pierwsze wieże na Bałtyku staną ok. 2025 r. Kolejne, po przyznanych w br. koncesjach, powinny zostać uruchomione między 2028 a 2030 r.

"Istotne jest to, by kontynuować ten proces, dlatego już podjęliśmy decyzję o kolejnej nowelizacji planu przestrzennego zagospodarowania wód morskich i chcemy kontynuować proces przyznawania koncesji" - zaznaczył Gróbarczyk.

