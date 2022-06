Grodzki: jeśli Sejm odrzuci poprawki do zmian w ustawie o SN, będą z tego "tylko kłopoty"

Jeśli Sejm odrzuci poprawki Senatu do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, to będą z tego "tylko kłopoty" - ocenił w piątek w wypowiedzi dla PAP marszałek Senatu Tomasz Grodzki apelując do Sejmu, by "poważnie zastanowił" się w tej kwestii.

W środę Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. W czwartek w Warszawie gościła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, która spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, a później z prezydentem Andrzejem Dudą. Wszyscy troje wspólnie spotkali się też z mediami. Szefowa KE zastrzegła, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN).

"Generalnie - tak jak przewidywaliśmy - Komisja Europejska, jako strażnik traktatów działa tu zgodnie z Senatem, który jest strażnikiem konstytucji i praworządności. Pani przewodnicząca jasno potwierdziła, że zatwierdzenie KPO, to jest tylko pierwszy krok, ale przestrzeganie praworządności jest niezbędnych warunkiem koniecznym do tego, aby strumień pieniędzy, których Polska tak bardzo potrzebuje popłynął do Polski" - powiedział Grodzki.

Według niego, Senat zgłaszając poprawki do nowelizacji ustawy o SN "dał taką szansę rządzącym". "Apelujemy do Sejmu, żeby się poważnie zastanowił nad odrzuceniem naszych poprawek, bo z tego będą tylko kłopoty" - powiedział marszałek Senatu.

Ursula von der Leyen, pytana o warunki, które Polska musi spełnić do uruchomienia pieniędzy z Funduszu Odbudowy, wskazała m.in. na konieczność zniesienia Izby Dyscyplinarnej i zastąpienia jej niezawisłym sądem. Według niej, wycofane muszą zostać też "kontrowersyjne wykroczenia dyscyplinarne", a sędziowie, którzy ucierpieli w wyniku decyzji Izby Dyscyplinarnej mają prawo, by ich sprawy zostały poddane rewizji przez nową izbę". "Te trzy zobowiązania, które zostały przekute w tzw. kamienie milowe muszą zostać wypełnione zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną dokonane" - zastrzegła przewodnicząca KE. Dodatkowo - zaznaczyła von der Leyen - "Polska musi do końca 2023 roku wykazać, że wszyscy niezgodnie z prawem zwolnieni sędziowie do tego czasu zostaną przywróceni na swoje stanowiska".

Senat przyjął w środę wieczorem jednogłośnie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym m.in. likwidującą Izbę Dyscyplinarną tego sądu wraz z blisko 30 poprawkami wypracowanymi na posiedzeniu senackich komisji. Teraz poprawkami zajmie się Sejm. Poprawki przewidują m.in. uznanie za nieważne i pozbawione skutków prawnych wszystkich orzeczeń zapadłych w Izbie Dyscyplinarnej. Zawieszeni przez te Izbę sędziowie mieliby powrócić na swoje stanowiska i przez kolejne trzy lata nie mogliby być przeniesieni do innego wydziału bez ich zgody.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027, Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

