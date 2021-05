Grozi nam trwały wzrost cen dóbr konsumpcyjnych

Ceny w Polsce rosną najszybciej od 17 lat. - Z powodu wewnętrznej presji inflacyjnej utrzymywanie obecnych stóp procentowych rodzi ryzyko trwałego wybicia wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych ponad 3,5 proc. Do budowy krajowej własności potrzebna jest niska inflacja, poszanowanie pieniądza i stopniowe umacnianie złotego - mówi w rozmowie z WNP.PL Kamil Zubelewicz, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Po drugie decyzja o lockdownie oznaczała ograniczenia w działalności przedsiębiorstw. Ze względu na administracyjne źródło tych problemów można było zapewnić bankom tańszy dostęp do środków na kredyt adresowany do przedsiębiorców.Po trzecie wreszcie skup rządowych papierów wartościowych na rynku wtórnym można było połączyć z planowanymi zmianami w polityce zarządzania aktywami banku centralnego.- Polska polityka pieniężna powinna być zgodna z prawem i zdrowym rozsądkiem. Polskie prawo nakłada na bank centralny obowiązek utrzymania stabilnego poziomu cen. Jeżeli ceny są stabilne, to ludzie chętniej oszczędzają w pieniądzu, dzięki czemu ceny dóbr są niższe, a przedsiębiorcom łatwiej prowadzić działalność gospodarczą.Stabilne ceny przyczyniają się też do większej dostępności nieruchomości – inflacja zaś przeciwnie, utrudnia ludziom zakup własnego mieszkania czy to z oszczędności, czy na kredyt, sprzyja zaś najbogatszym.Stabilne ceny pozwoliłyby na naturalne umacnianie się złotego, adekwatne do rozwoju gospodarczego. Owszem, traciliby na tym deweloperzy czy inwestorzy zagraniczni chcący tanio przejąć polską własność, ale zyskiwałby Skarb Państwa czy wszelkie podmioty zadłużone w walutach obcych oraz polscy konsumenci.Jeżeli spojrzymy na inflację w Polsce w perspektywie 100-letniej, to zorientujemy się, że Polaków systematycznie pozbawiano olbrzymiej części siły nabywczej. Do budowy krajowej własności potrzebna jest niska inflacja, poszanowanie pieniądza i stopniowe umacnianie złotego. Jesteśmy społeczeństwem o zachodnich aspiracjach, ale wciąż mamy wysoką preferencję czasową i niską skłonność do oszczędzania. A to skutkuje beztroskim zaciąganiem kredytów konsumpcyjnych, czemu dodatkowo sprzyjają za niskie stopy procentowe. Stabilne ceny i wiarygodna waluta ułatwiłyby Polsce dogonienie Zachodu.- Po pandemii istotnie wzrosło zadłużenie naszego państwa. Najprostszą metodą spłaty tego zadłużenia jest szybki wzrost gospodarczy, ten zaś będzie możliwy dzięki aktywizacji zawodowej Polaków i rosnącemu zatrudnieniu w przedsiębiorstwach prywatnych. Jeżeli to się uda, Polska po kryzysie wyjdzie trwale wzmocniona.- Z ekonomicznego punktu widzenia kredyty frankowe były generalnie dobrze spłacane, co dla części kredytobiorców wiązało się wszakże z dużymi wyrzeczeniami. Rozwiązanie tej kwestii byłoby łatwiejsze, gdyby pozwolić polskiej walucie systematycznie się umacniać. Umacniający się złoty spowodowałby, że ten problem w ogóle by nie powstał.Ale problem kredytów frankowych to przede wszystkim problem prawny między kredytobiorcami a bankami. Narodowy Bank Polski z pewnością podejmie działania gwarantujące stabilność sektora bankowego po ostatecznym rozwiązaniu tej kwestii przez sądy.- Aby banki mogły bardziej przyczyniać się do rozwoju gospodarczego naszego kraju, potrzebna jest spójna i skoordynowana polityka fiskalna, instytucjonalna i pieniężna. W szczególności należy zastanowić się, jak ułatwić zaciąganie kredytu przez przedsiębiorców. Pamiętajmy, że rosnący dług publiczny wypiera inwestycje przedsiębiorstw prywatnych. Podatek bankowy, który obciąża kredyty udzielone przedsiębiorcom, dodatkowo wzmacnia ten efekt.- Jeżeli liczba hospitalizacji związanych z infekcją COVID-19 będzie maleć, to gospodarka szybko wróci na ścieżkę wzrostu. Już przecież niektóre branże, np. polski przemysł, mają problem z obsługą dodatkowych zamówień.Proszę zwrócić uwagę na ważną kwestię – wzrost gospodarczy w Polsce, którego w poprzednich latach byliśmy świadkami, zaczął się od okresu deflacji oraz zatrzymania wydatków państwa. Dzięki temu przedsiębiorcy w większym stopniu mogli zaspokajać potrzeby ludności. A o to przecież w gospodarce chodzi.