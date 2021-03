Grudziądz: Mieszkańcy zdecydują o przeznaczeniu 3,33 mln zł z budżetu obywatelskiego

Władze Grudziądza w woj. kujawsko-pomorskim w tym roku na budżet obywatelski przeznaczyły 3,33 mln zł. O przeznaczeniu środków, wykorzystaniu ich na realizację konkretnych inwestycj i inicjatyw w mieście zdecydują mieszańcy miasta w głosowaniach.

Każdy z mieszkańców ma możliwość złożenia jednego projektu dotyczącego zadania ogólnomiejskiego i jednego okręgowego oraz jednego tzw. zadania miękkiego. Wnioski w sprawie zadań okręgowych mogą składać również grudziądzanie, którzy nie mieszkają w danym okręgu.

"Bardzo się cieszę, że to mieszkańcy wskażą, czego w naszym mieście najbardziej potrzebują. Jestem ciekaw ich pomysłów. Budżet obywatelski to nasze święto demokracji i zaangażowanej obywatelskości" - podkreślił prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

Projekty mogą być składane tylko w wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej miasta.

Na realizację budżetu przewidziano w tym roku 3 miliony i 330 tysięcy złotych, z czego wydzielono 600 tys. na projekty ogólnomiejskie i 60 tysięcy na projekty tzw. miękkie. Maksymalnie jeden projekt miejski może kosztować 250 tys. złotych, okręgowy - 120 tys. zł, a "miękki" - 20 tys. zł.

Wszystkie propozycje zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, a wyniki weryfikacji zostaną podane 17 maja. Od tego dnia mieszkańcy będą mieli 5 dni na wniesienie odwołania do prezydenta Grudziądza z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Ostateczne listy projektów, które wezmą udział w głosowaniu, zostaną opublikowane najpóźniej 1 czerwca. Głosowanie w formie elektronicznej będzie przeprowadzone od 7 czerwca do 4 lipca, a wyniki zostaną ogłoszone do 16 listopada.

Grudziądzki Budżet Obywatelski powstał w 2014 roku. Mieszkańcy przez te wszystkie lata wybrali do realizacji 220 zadań, a dotąd na realizację zadań wydano około 15 mln zł. W tym roku zrealizowane zostaną 32 przedsięwzięcia, które wybrali mieszkańcy w zeszłym roku.