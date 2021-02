Grudziądz: W poniedziałek rusza modernizacja sieci tramwajowej o wartości 144 mln zł

W poniedziałek rusza modernizacja grudziądzkiej sieci tramwajowej. Inwestycja o wartości 144 mln zł odbędzie się na odcinku od Alei 23 stycznia do pętli na osiedlu Rządz.

Pierwszy etap prac na odcinku od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej na Rządzu rozpocznie się w poniedziałek.

"Po wielomiesięcznych staraniach finalizujemy to przedsięwzięcie. Przechodzimy do jego realizacji. To ogromna inwestycja, której wartość sięga 144 mln złotych. Dzięki niej po Grudziądzu będą mogły jeździć nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje. Będą one dostosowane do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Dla tych osób transport publiczny to często jedyna możliwość poruszania się po mieście. Dlatego komfort podróży ma ogromne znaczenie" - podkreślił prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

Początek prac będzie związany z utrudnieniami w ruchu. Zmianie ulegnie m.in. stała organizacja ruchu na ul. Konstytucji 3 Maja, na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Rakowskiego. Na ul. Konstytucji 3 Maja od strony ronda ks. Janusza Majewskiego aż do ul. Łęgi wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Na odcinku od ul. Łęgi do ul. Rakowskiego wprowadzona zostanie wahadłowa sygnalizacja świetlna.

Pasażerowie komunikacji miejskiej również muszą przygotować się na zmiany. Na trasie z Rządza do przystanku Chełmińska/Kraszewskiego kursować będzie autobusowa komunikacja zastępcza.

Modernizacja linii tramwajowej w Grudziądzu będzie kosztowała 144 mln zł. W kolejnych etapach zaplanowana jest przebudowa ul. Toruńskiej od Al. 23 stycznia do ul. Marcinkowskiego, a także remont od ul. Wiejskiej do DK 16.

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wyniesie ok. 95 mln zł. Miasto dodatkowo zakupi nowy tabor - 4 tramwaje oraz dźwig.