Grupa Aplisens z wynikami lepszymi niż przed pandemią

Grupa Aplisens w I półroczu 2021 wypracowała 57,5 mln zł przychodów ze sprzedaży notując 9,4 mln zł zysku netto. To wyniki lepsze nie tylko od osiągniętych w analogicznym okresie 2020, ale też lepsze niż uzyskane w I półroczu 2019 – wynika z informacji podanych przez Aplisens.

Australia i USA wśród perspektywicznych rynków

Firma Aplisens podała, że największy wzrost przychodów (66,5 proc. roku do roku) grupa odnotowała na rynkach pozostałych (7,8 proc. sprzedaży grupy), gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 4,5 mln zł.W ocenie zarządu Aplisens do najbardziej perspektywicznych rynków pozostałych należą: Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Chile i Australia oraz USA. W minionym kwartale spółka uzyskała certyfikaty dla inteligentnych przetworników ciśnienia nowej generacji umożliwiających ich sprzedaż na rynkach USA i Kanady.Mimo historycznych wyników wypracowanych w I półroczu 2021 Aplisens ostrożnie podchodzi do jakichkolwiek projekcji dotyczących najbliższych miesięcy.- Wciąż aktualne są ryzyka związane pośrednio i bezpośrednio z pandemią COVID-19, takie jak: opóźnienia w dostawach komponentów oraz wzrost ich cen, braki kadrowe i związany z tym brak możliwości realizacji zleceń, kolejne lockdowny gospodarek, a także potencjalny brak inwestycji w branżach o kluczowym znaczeniu tj. gospodarka wodna, ochrona środowiska, energetyka i ciepłownictwo – stwierdził prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.