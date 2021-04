Grupa Auto Partner niemal podwoiła zysk

Spadek sprzedaży nowych aut sprzyja rozwojowi rynku części zamiennych – mimo pandemii Grupa Auto Partner znacznie poprawiła wyniki. Wzrosty są dwucyfrowe. Ten rok także zaczął się obiecująco.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wysoki fracht nie szkodzi

– Budowa, zamówienie i montaż wyposażenia zajmą okres 2-3 lat – wyjaśnił Aleksander Górecki.Czytaj także: Auto Partner trzyma koszty w ryzach i podwaja zyski Specyficzne dla ubiegłego roku było także zwiększenie poziomu zamówień online. - Wszyscy zostali zmuszeni do wykorzystywania nowoczesnych kanałów w bankowości i innych. Jest przesunięcie w stronę zamówień internetowych i staramy się to wykorzystać. Wdrożyliśmy aplikację mobilną do katalogu zamówień online – AP CAT – powiedział Aleksander Górecki.Wysokie koszty frachtu nie odbiły się na razie negatywnie na wynikach grupy.- Specyfika naszej branży sprawie, że na okres wiosenny znacznie wcześniej robimy zamówienia znacznie wcześniej, przed chińskim nowym rokiem. W większości jeszcze się załapaliśmy na normalne koszty frachtu – powiedział Aleksander Górecki. W dłuższym czy średnim terminie grupy nie przewiduje wpływu tych cen na swoją konkurencyjność, ponieważ wzrost cen wszystkich uczestników rynku w tym samym stopniu, czy w segmencie OEM czy na rynku aftermarketowym. Aleksander Górecki stwierdził, że grupy dysponuje znacznymi zapasami magazynowymi, więc powodowany przez wysokie ceny frachtu wzrost cen będzie dla niej korzystny – przecenie ulegnie zapas kupiony wcześniej w niższych cenach.Początek 2021 roku grupa także uznaje za obiecujący. „Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lutym wyniosły 145,69 mln zł. To wzrost o 17,08 proc. rok do roku.” – czytamy w komunikacie firmy.