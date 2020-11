Grupa Azoty: 41 mln zł zysku netto w III kw.; budowa Polimerów Police – bez większych przeszkód

Grupa Azoty odnotowała zysk netto na poziomie 41 mln zł w III kw. br., a skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 2,416 mld zł – podał w czwartek prezes spółki Mariusz Grab. Dodał, że najważniejsza inwestycja - Polimery Police – przebiega bez większych przeszkód.

Według informacji przekazanych podczas czwartkowej konferencji wynikowej, w trzecim kwartale br. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty były o 148 mln zł niższe niż w analogicznym okresie 2019 r. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 250 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 10,4 proc., czyli niższym odpowiednio o 82 mln zł i 2,6 p.p. rok do roku. Zysk netto w trzecim kwartale ubiegłego roku wyniósł 74 mln zł.

W ocenie zarządu spółki trzeci kwartał br. był kolejnym, w którym wyraźnie widać pozytywny wpływ dywersyfikacji biznesu na wyniki finansowe Grupy Azoty.

Pozytywny wpływ na wyniki Grupy Azoty - wskazano - miały m.in. środki budżetowe przyznawane w ramach Tarcz Antykryzysowych, a także korzystnie kształtujące się ceny gazu i innych surowców, a także rekompensaty z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

Narastająco, w okresie od stycznia do września 2020 roku Grupa Azoty wygenerowała 7,789 mld zł przychodów ze sprzedaży, 1,003 mld zł zysku EBITDA i 12,9 proc. marży EBITDA, uzyskując obniżenie tych wartości w stosunku do ubiegłego roku o 878 mln zł (przychody), 205 mln zł (EBITDA) i 1,1 p.p. (marża EBITDA).

W ujęciu narastającym zysk netto wyniósł obecnie 263 mln zł wobec 416 mln zł w analogicznych okresie w ubiegłym roku.

"Cieszy nas stabilność kluczowego segmentu nawozowego, w którym zwiększyliśmy sprzedaż i utrzymaliśmy wysoką, kilkunastoprocentową marżę EBITDA, co zawdzięczamy relatywnie niskim cenom gazu. Pozostałe segmenty pozostają pod silnym wpływem rozwoju pandemii, która przyczyniła się do zerowej marży w Chemii i ujemnej marży w Tworzywach i ta sytuacja może się utrzymać do czasu, kiedy kluczowe światowe gospodarki powrócą na ścieżkę wzrostu gospodarczego" - wskazał prezes spółki chemicznej.

Jak podkreślił, najważniejsze inwestycja w tej dekadzie dla Grupy Azoty, czyli projekt Polimery Police, przebiega bez większych przeszkód, choć w zeszłym miesiącu z powodu pandemii został zawarty aneks do umowy, wydłużający realizację kontraktu o trzy miesiące i podnoszący wynagrodzenie wykonawcy o 33 mln euro.

"Patrząc przez pryzmat podobnych inwestycji w Europie, to ta jest jedyną, która idzie zgodnie z harmonogramem, na innych pandemią odcisnęła dużo większe piętno" - dodał prezes, komentując zawarty aneks do kontraktu.

Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty - instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Wartość inwestycji to ok. 7 mld zł. Generalnym wykonawcą jest południowokoreańska spółka Hyundai Engineering. Plac pod budowę projektu Polimery Police przekazano generalnemu wykonawcy 7 stycznia 2020 r. Zgodnie z harmonogramem inwestycja zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2023 r.

Głównymi obiektami kompleksu chemicznego Polimery Police będą instalacje do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o amerykańskie licencje. Instalacja ma też wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku - dzięki temu spadnie w nich zużycie gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł być także wykorzystywany do importu LPG.

"Obecnie został już wydany komplet 22 pozwoleń na budowę niezbędnych do realizacji projektu i zgodnie z planem, inwestycja zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2023 roku" - zapowiedział prezes Grab.

Jak poinformował podczas czwartkowej konferencji, spółka uczestniczy w działaniach związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Zajmuje się budową szpitala tymczasowego na około 140 łóżek w Krakowie, w dawnych budynkach Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika i Śniadeckich. Obecnie obiekt ten - wskazał prezes - znajduje się na etapie prac przygotowawczych i wstępnych wykonawczych. Jego uruchomienie powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.

Spółki Grupy Azoty przekazały też w tym miesiącu kolejne wsparcie o łącznej wartości 1 mln zł instytucjom i jednostkom działającym w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się COVID-19.