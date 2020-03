Grupa Azoty: Polimery Police coraz bliżej finansowania

Grupa Azoty Polyolefins podpisała listy mandatowe (commitment letters) z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego dla projektu „Polimery Police” - podała spółka w komunikacie prasowym.

Instytucje finansujące uczestniczące w projekcie to: PKO BP, Bank Pekao, BGK, Alior Bank, PZU, BOŚ, Santander BP,BNP Paribas BP., EBOR, mBank oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce.

Łączna kwota oferowana przez wspomniane 11 instytucji finansowych w pełni pokrywa zapotrzebowanie spółki na finansowanie dłużne uprzywilejowane.

"Do zakończenia procesu pozostało oczywiście jeszcze podpisanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi to już w najbliższym czasie" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Zarządu Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police Wojciech Wardacki.

Środki na realizację projektu Polimery Police będą pochodziły w ok. 40 proc. (720 mln USD) z kapitału podporządkowanego (kapitał własny i pożyczki podporządkowane). Pozostałe ok. 60 proc. budżetu, tj. 1,075 mld USD pokryje długoterminowy kredyt uprzywilejowany z regresem do głównych sponsorów - spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty - ograniczonym jedynie do gwarancji zakończenia budowy w kwocie 105 mln euro. Dodatkowo, spółce zostanie udzielony kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej.

W 2019 roku spółka pozyskała również trzech inwestorów kapitałowych: Grupę LOTOS, Hyundai Engineering Co., Ltd oraz Korea Overseas Infrastructure and Urban Development (KIND), które podjęły decyzję o inwestycji w projekt w łącznej wysokości ok. 1 mld zł. Na kapitałową część finansowania projektu złożyły się też środki z emisji akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., wraz z wkładem pochodzącym od inwestorów pierwotnych - Grupy Azoty i Grupy Azoty Police.