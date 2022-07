Grupa Azoty wprowadza do oferty pierwszą w Polsce linię granulatów polimerowych biodegradowalnych do produkcji m.in.: folii, opakowań i doniczek. Udział składników bioodnawialnych w nowej linii może dochodzić do 100 proc. - poinformowała spółka w poniedziałek.

Grupa Azoty przekazała w poniedziałek, że wprowadza do oferty pierwszą w Polsce linię granulatów polimerowych biodegradowalnych i kompostowalnych pod marką envifill.

Wyjaśniono, że nowa linia produktowa powstała w oparciu o opracowaną w Grupie Azoty technologię otrzymywania skrobi termoplastycznej, która wytwarzana jest z materiałów bioodnawialnych i kompostowalnych i nie zawiera plastyfikatorów. Produkty envifill przeznaczone są do przetwórstwa w technologii wytłaczania z rozdmuchem, wtryskiwania oraz innych, w tym druku 3D.

"Opracowana w Grupie skrobia termoplastyczna może być wykorzystywana jako samodzielny polimer w niektórych zastosowaniach oraz jako baza lub dodatek do kompozycji polimerowych, biodegradowalnych lub kompostowalnych. Na bazie skrobi termoplastycznej - oprócz granulatów polimerowych - Grupa Azoty opracowała również ekologiczny klej termotopliwy, który może być stosowany jako spoiwo do produktów drewnopochodnych i celulozowych, co potwierdzono podczas testów u klientów. Klej nie zawiera formaldehydu ani dodatków toksycznych" - podkreśliła spółka.

Dodano, że wśród produktów powstających za pomocą tych technologii są: folie, opakowania, doniczki, elementy urządzeń, które są zużywalne lub wymagają częstej wymiany, elementy zastawy stołowej, opakowania na kosmetyki.

Folie z granulatów envifill mogą być też stosowane do wyrobu toreb zakupowych, worków na śmieci (szczególnie na bioodpady), folii agro oraz opakowań jednostkowych. Możliwe jest uzyskanie z granulatów envifill zarówno cienkich folii, poniżej 15μm, jak i grubszych, o bardzo wysokiej wytrzymałości.

Grupa Azoty poinformowała, że linia pilotażowo-produkcyjna do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok została uruchomiona w Grupie Azoty w maju 2021 roku. Wprowadzana obecnie linia granulatów polimerowych biodegradowalnych i kompostowalnych pod marką envifill została zbudowana na bazie tej właśnie skrobi termoplastycznej - zaznaczono.

"Wśród klientów obserwujemy wzrost zainteresowania tworzywami biodegradowalnymi - to rynek z dużym potencjałem, stąd pewnie stawiamy kolejne kroki w kierunku rozwoju tego obszaru biznesu. Linia envifill to nasza odpowiedź na trendy związane z rozwojem zastosowań tworzyw termoplastycznych biodegradowalnych i kompostowalnych. Co kluczowe, udział składników bioodnawialnych w granulatach nowej linii może dochodzić nawet do 100 proc., a powstałe kompozycje nie zawierają plastyfikatorów" - przekazał prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc, cytowany w poniedziałkowej informacji.

Spółka podkreśliła, że rozkład nowych produktów w glebie lub kompoście zachodzi w obecności mikroorganizmów wyłącznie do dwutlenku węgla, wody i biomasy - bez pozostawiania mikroplastiku. Standardowo granulaty te są biodegradowalne i kompostowalne zgodnie z normą EN 13432, w czasie maksymalnie 180 dni w kompostownikach domowych i najwyżej 90 dni w kompostownikach przemysłowych.

