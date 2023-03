Grupa Banku Handlowego w Warszawie odnotowała ponad 1,5 mld zł zysku

Grupa Banku Handlowego w Warszawie odnotowała za 2022 rok ponad 1,5 mld zł zysku netto, co oznacza, że był on większy o ponad 115 proc. niż rok wcześniej. Za wzrost zysku netto odpowiadały wyższe przychody, które urosły w 2022 roku o 54,9 proc. do poziomu ponad 3,6 mld zł.

Bank Handlowy w Warszawie przedstawił raport roczny za 2022 rok. Elżbieta Czetwertyńska, prezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie, w liście załączonym do do raportu rocznego grupy Banku Handlowego w Warszawie zaznaczyła, że bank w otoczeniu rynkowym zdominowanym przez wydarzenia w Ukrainie konsekwentnie realizował strategię przyjętą pod koniec 2021 roku.

- Byliśmy dla klientów tam, gdzie potrzebna była nasza ekspertyza, doświadczenie, znajomość rynku lokalnego i globalny zasięg. To znalazło odzwierciedlenie w naszych wynikach. W zeszłym roku grupa odnotowała rekordowy zysk netto w wysokości 1,5 mld zł, przy przychodach rosnących w tempie 55 proc. rok do roku - stwierdziła Elżbieta Czetwertyńska, w przywołanym liście.

Bank podał, że w 2022 roku grupa Banku Handlowego w Warszawie wypracowała zysk netto w wysokości 1, 545 mld zł, który był wyższy o 828,2 mln zł (tj. 115,4 proc. ) w stosunku do zysku za 2021 rok.

Za wzrost zysku netto, jak czytamy w raporcie banku, odpowiadały wyższe przychody, które w 2022 roku urosły o 1,293 mld zł zł (tj. 54,9 proc. rok do roku) do poziomu 3,647 mld zł.

Bank Handlowy w Warszawie cele biznesowe integruje z celami zrównoważonego rozwoju

Bank podał, że motorem wzrostu przychodów był wyższy wynik odsetkowy, zrealizowany głównie w obszarze działalności skarbcowej na skutek bezprecedensowego tempa wzrostu stóp procentowanych, podnoszonych przez Radę Polityki Pieniężnej (stopa referencyjna wzrosła z 1,75 proc. na koniec 2021 roku do 6,75 proc. na koniec 2022 roku).

W ujęciu segmentowym, przychody segmentu Bankowości Instytucjonalnej wzrosły o 879,5 mln zł (tj. 50,8 proc. rok do roku), a segment Bankowości Detalicznej zanotował wzrost przychodów o 413,9 mln zł (tj. o 66,6 proc. rok do roku ).

Jednostkowy zysk netto Banku Handlowego w Warszawie (zysk do podziału) za 2022 rok wyniósł 1,569 mld zł i był wyższy o 853,3 mln zł od zysku za 2021 rok.

- Nasze cele biznesowe integrujemy z celami zrównoważonego rozwoju. To ważna część naszej strategii. Wspieramy klientów w zielonej transformacji, a kwestie środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego uwzględniamy w procesach decyzyjnych. W pierwszym roku obowiązywania strategii Citi Handlowy udzielił blisko 400 mln zł finansowania z zadeklarowanego na 3 lata poziomu 1 mld zł zielonych aktywów - zaznaczyła Elżbieta Czetwertyńska.

