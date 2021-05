Grupa Famur zamierza przekształcić się w holding wyspecjalizowany m.in. w fotowoltaice

Do końca 2024 roku co najmniej 70 proc. przychodów Grupy Famur, wyspecjalizowanej obecnie w produkcji maszyn dla górnictwa, ma pochodzić spoza sektora węgla energetycznego. We współpracy ze swoim właścicielem, spółką TDJ i Projekt Solartechnik, Famur chce m.in. rozwijać fotowoltaikę.

"Grupa chce stać się liderem zielonej transformacji wśród przedsiębiorstw polskiego zaplecza okołogórniczego. Pierwszym etapem jest wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik, TDJ i Grupy Famur" - poinformował w środę Famur, podkreślając strategiczny charakter decyzji o rozpoczęciu budowy holdingu inwestującego w zieloną transformację.

Projekt Solartechnik, z którym będzie współpracował Famur, to jedna z największych europejskich spółek specjalizujących się w odnawialnych źródłach energii, która zrealizowała dotąd projekty OZE o łącznej mocy ponad 300 MW na 10 europejskich rynkach; kolejne 150 MW jest w trakcie realizacji. W zaangażowaniu w sektor energetyki odnawialnej ma wspierać Famur jego dominujący akcjonariusz - spółka TDJ.

"TDJ, jako stabilny i długoterminowy inwestor, będzie wspierał Grupę Famur w jej ekspansji w nowych kierunkach, a poprzez rozpoczęcie współpracy z Projekt Solartechnik otworzył Grupie możliwość wejścia w segment PV. Budowa wspólnego podmiotu oraz uzyskane dzięki temu przewagi stanowią platformę do osiągnięcia pozycji znaczącego gracza w obszarze fotowoltaiki" - powiedział szef rady nadzorczej i właściciel TDJ Tomasz Domogała, cytowany w środowym komunikacie prasowym Famuru.

W ramach współpracy TDJ, Projektu Solartechnik i Famuru powstanie podmiot, w którym - jak podano w komunikacie - "skoncentrowane będą projekty i kompetencje niezbędne do realizacji planów w obszarze PV". Kontrolny pakiet udziałów w nowej strukturze będzie należał do Grupy Famur.

W związku z sytuacją w górnictwie, a także gospodarczymi skutkami pandemii, Famur już wcześniej zapowiadał dywersyfikację działalności - mowa była m.in. o górnictwie skał twardych (HRM), z którego jednak Grupa zrezygnowała, skupiając się na ekspansji w stronę zielonej energetyki.

"Grupa Famur, w związku z zapowiadanym aktywnym poszukiwaniem dróg rozwoju poza górnictwem, zdefiniowała nowe kierunki strategiczne, które obejmują optymalizację aktywów górniczych, przebranżowienie wybranych zakładów produkcyjnych oraz rozwój w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację, w pierwszej kolejności poprzez wejście w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B i konsekwentne poszukiwanie atrakcyjnych inwestycji w obszarze związanych z OZE, transportem i logistyką oraz innych perspektywicznych branżach przemysłowych" - poinformował w środę Famur.

Dzięki konsolidacji potencjału trzech firm - Famuru, TDJ i Projektu Solartechnik - w portfelu Grupy ma znaleźć się ponad 1 gigawat mocy projektów fotowoltaicznych. Portfel ten - jak podał Famur - obejmuje ok. 130 MW w projektach z wygranymi aukcjami w latach 2019 i 2020, które są w trakcie budowy i mają być gotowe do końca tego roku, a także ponad 840 MW w projektach będących w trakcie rozwoju.

Zatrudniająca w pięciu zakładach produkcyjnych ok. 2,5 tys. pracowników Grupa Famur jest producentem maszyn dla górnictwa i systemów przeładunkowych. Dominującym akcjonariuszem spółki jest TDJ.

W pierwszym kwartale br. przychody Grupy Famur wyniosły 274 mln zł i były 20 proc. mniejsze niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. EBITDA wyniosła 91 mln zł, a zysk netto 39 mln zł. "W kolejnych kwartałach można spodziewać się kontynuacji presji na poziom rentowności wskutek trwającej trudnej sytuacji ekonomicznej w polskim górnictwie węgla energetycznego, procesu transformacji energetycznej oraz nadal odczuwalnych skutków kryzysu COVID-19" - prognozuje spółka, która nadal obserwuje ograniczanie inwestycji przez kontrahentów oraz przesunięcia terminów realizacji już zawartych umów.

"Przykładem jest m.in. kontrakt z grudnia 2020 r. na dostawę maszyn górniczych przeznaczonych do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej w kopalni węgla koksującego Inaglinskij (...). Pierwotny termin realizacji ustalony na czwarty kwartał 2021 r. został przez zamawiającego przesunięty o minimum sześć miesięcy na skutek trwającej pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ostatecznie kontrakt nie przeszedł w fazę realizacji, choć nie można wykluczyć jego realizacji w przyszłości na nowo uzgodnionych warunkach kontraktowych" - poinformował prezes Famuru Mirosław Bendzera.

