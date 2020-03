Grupa G20 chce wesprzeć światową gospodarkę kwotą 5 bilionów dolarów

Przywódcy państw G20 na czwartkowej wideokonferencji postanowili, że przeznaczą co najmniej 5 bln dolarów na wsparcie światowej gospodarki w walce ze skutkami pandemii koronawirusa - ogłoszono we wspólnym oświadczeniu, wydanym po zakończeniu obrad.

We wtorek apel do liderów G20 wystosował sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który wezwał do przekazania większej ilości środków do MFW, aby pomóc innym krajom w walce z pandemią koronawirusa.Guterres opowiedział się za uruchomieniem skoordynowanego pakietu pomocowego dla światowej gospodarki, wartego "biliony dolarów", który mógłby obejmować m.in. transfery gotówki, dostęp do kredytów, czy bezpośrednie wsparcie wypłat wynagrodzeń.Szefowie RE i KE, Charles Michel i Ursula von der Leyen uzgodnili w czwartek stanowisko, że grupa G20 musi skoordynować swoje polityki makroekonomiczne, mobilizując wszystkie dostępne instrumenty, aby złagodzić spowolnienie gospodarcze oraz wspierać pracowników i najbardziej dotknięte kryzysem przedsiębiorstwa.Wideokonferencja została zorganizowana z inicjatywy sprawującej przewodnictwo w G20 Arabii Saudyjskiej.