Grupa GPW z mniejszymi zyskami. Są najnowsze wyniki

Grupa GPW miała w pierwszym półroczu 2022 roku przychody niższe w ujęciu rocznym o 0,5 proc. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku niższe były też zysk EBITDA – o 12,5 proc., zysk operacyjny - o 16,8 proc. i zysk netto - o 9,3 proc.

Grupa kapitałowa GPW osiągnęła w pierwszym półroczu 2022 roku skonsolidowany zysk netto wynoszący 76,1 mln zł. Był on mniejszy o 7,8 mln zł (o 9,3 proc.) w stosunku do zysku netto po drugim kwartale 2021 roku.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w pierwszym półroczu 2022 roku 78,3 mln zł, co oznacza spadek o 15,8 mln zł (o 16,8 proc.) w stosunku do sześciu miesięcy 2021 roku.

Przychody ze sprzedaży GK GPW w okresie sześciu miesięcy 2022 roku osiągnęły poziom zbliżony do przychodów w analogicznym półroczu 2021 roku - 209,3 mln zł.

Jak podano w raporcie, było to przede wszystkim skutkiem wzrostu kosztów operacyjnych do poziomu 131,4 mln zł (+14,6 mln zł, +12,5 proc.), przy prawie niezmienionym w pierwszym półroczu 2022 roku poziomie przychodów ze sprzedaży w wysokości 209,3 mln zł, w porównaniu do 209,4 mln zł w tym samym okresie 2021 roku (-0,1 mln zł, -0,1 proc.).

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) ukształtował się na poziomie 97,5 mln zł i był mniejszy o 13,9 mln zł (o 12,5 proc.) w stosunku do sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 roku.

Efekt wojny i pandemii

Istotnym czynnikiem determinującym trend wzrostowy przychodów w 2021 roku była pandemia wirusa SARS-CoV-2 powodująca z jednej strony niepewność i dużą zmienność na rynkach, a z drugiej strony uwarunkowania makroekonomiczne mające wpływ na wzrost zainteresowania inwestorów rynkiem kapitałowym, co miało przełożenie na wzrost wolumenu obrotów.

W pierwszym półroczu 2022 roku wpływ pandemii na wyniki grupy nie był już tak widoczny, natomiast wpływ wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie pod koniec lutego przyczynił się do zwiększenia obrotów na rynkach grupy w marcu 2022 roku.

Przychody pod koniec drugiego kwartału 2022 roku pozostawały pod wpływem zwiększonej aktywności inwestorów na rynku kapitałowym spowodowanej wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Wśród linii biznesowych znaczny wzrost w sześciu pierwszych miesiącach 2022 roku zanotowały przychody z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi, które wyniosły 9,8 mln zł (+2,6 mln zł, +36,6 proc.), a także przychody z tytułu innych opłat od uczestników rynku wynoszące 4,9 mln zł (+1,9 mln zł, +63,9 proc.) oraz przychody ze sprzedaży informacji i przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych - 28,3 mln zł, wzrost o 3,9 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku.

Segment rynku towarowego w okresie sześciu miesięcy 2022 roku wygenerował nieco większe przychody niż w pierwszym półroczu 2021 roku – wyższe o 1,2 mln zł, czyli o 1,7 proc.

