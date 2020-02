Grupa Kapitałowa PKO BP z najwyższym zyskiem w historii (aktualizacja)

Grupa Kapitałowa PKO BP osiągnęła rekordowy zysk w swej historii: 4,03 mld zł. To blisko 8 proc. więcej niż przed rokiem. Bank zwiększył liczbę klientów do 10,9 mln, z tego 4,2 mln aktywnie korzysta z aplikacji mobilnej - powiedział w środę na konferencji prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Prezes przyznał, że "decyzje, które podjęliśmy kilka lat temu, stawiając na cyfryzację, innowacje i rozwój nowoczesnych technologii, procentują w naszych dobrych i powtarzalnych wynikach, udziałach rynkowych oraz satysfakcji klientów, która jest dla nas kluczowa".

Bank podał, że aktywa grupy wzrosły do 348 mld zł, wysoka rentowność, mierzoną zwrotem z kapitału na poziomie 10 proc., została utrzymana. Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła bankowi obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 41,9 proc., a ostrożne zarządzanie ryzykiem i wykorzystanie korzystnego otoczenia gospodarczego pozwoliły zmniejszyć koszt ryzyka do 0,47 proc. Do prawie 253 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów grupy, a kwota oszczędności klientów zarządzanych przez grupę wyniosła ponad 313 mld zł.

"PKO Bank Polski w 2019 roku przedstawił zaktualizowaną strategię, w której określił nowe, ambitne cele finansowe i która przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji" - podano w komunikacie. Dodano, że bank podejmuje działania w kierunku ograniczenia wpływu jego działalności na środowisko naturalne, a efekty są widoczne w poprawie nadawanych spółce ratingów.

Spółka w 2019 r. została najcenniejszą spółką notowaną na warszawskiej giełdzie. Na ostatniej sesji w zeszłym roku została wyceniony na 43,1 mld zł. "Spółka była także liderem GPW pod względem wygenerowanych na jej akcjach obrotów i jest też jedyną polską spółką w grupie dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell" - poinformował bank.

Zarząd banku zaznaczył, że wynik został osiągnięty w ciągle zmieniającym się otoczeniu prawnym, od 2015 r. pojawiły się: podatek bankowy, oraz dwa wyroki TSUE, dotyczące: kredytów frankowych i zwrotu prowizji kredytowych, co znalazło odbicie w bilansach w postaci odpisów rezerwowych.

"W kolejne stulecie wkraczamy z jeszcze ambitniejszymi celami biznesowymi, które przedstawiliśmy przy okazji aktualizacji strategii grupy. Nasi klienci oczekują, że korzystanie z usług finansowych będzie jeszcze prostsze i szybsze, a jednocześnie bezpieczne. Chcemy sprostać tym oczekiwaniom i dlatego kontynuujemy transformację cyfrową, zmieniając się w bank przyszłości" - zadeklarował Jagiełło.

PKO Bank Polski obsługuje już 10,9 mln klientów. Na koniec 2019 roku IKO, aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego, miała już 4,2 mln aktywnych użytkowników, a w 2020 roku ich liczba może zwiększyć się do 5 mln. Strategia zakłada udostępnienie kompleksowych usług w jednej aplikacji, obecnie uruchomiliśmy możliwość zakupu biletów komunikacyjnych, dokonania opłaty parkingowej, a pierwszym półroczu 2020 r. zostanie uruchomiony asystent głosowy aplikacji - poinformował bank.

W 2019 r. PKO Bank Polski wypłacił akcjonariuszom 1,66 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r. Część zysku z 2018 r. w kwocie 1,67 mld zł pozostała niepodzielona, dzięki czemu potencjalnie będzie mogła zostać wypłacona w 2020 roku. Zarząd PKO Banku Polskiego rozważy rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w 2020 roku tej części zysku wraz z połową zysku z 2019 r.

PKO Bank Polski stawia na cyfrowy obieg dokumentów i wprowadza kolejne rozwiązania w tym zakresie. W 2019 r. stanowiska doradców w wybranych oddziałach w Polsce zostały wyposażone w ekrany dotykowe, umożliwiające złożenie podpisu dla najpopularniejszych usług transakcyjnych. Do końca pierwszej połowy 2020 r., rozwiązanie będzie dostępne w 500 oddziałach banku. W działania związane z cyfryzacją wpisuje się również wspólna inwestycja PKO Banku Polskiego, Alior Banku i BNP Paribas w polski fintech Autenti, który oferuje platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów.

Bank PKO BP podał również, że dokonał szacunku wielkości emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności operacyjnej banku oraz rozpoczął mapowanie portfela produktowego. Bank uruchomił projekt ESG, w ramach którego koordynowane będą prace nad wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i ładu korporacyjnego. Dotychczasowe działania znalazły odzwierciedlenie w poprawie ratingów ESG nadawanych bankowi.