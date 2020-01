Grupa Kruk pokazała wyniki. Nie są dobre

Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy Kruk za rok 2019 wynosi 304 mln zł. Oznacza to spadek o 8 proc. wobec 2018 roku – wynika z informacji podanych przez spółkę.

Prezes Kruka Piotr Krupa podkreślił, że wstępny szacunek pokazuje, iż spółce nie udało się zwiększyć zysków w 2019 roku. - To nas motywuje do zwiększenia wysiłków w 2020 i kolejnych latach - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Krupa.



Wartość nominalna wierzytelności nabytych w 2019 roku przez Grupę Kapitałową Kruk wyniosła 8 274 mln zł. To spadek o 7 proc. wobec 2018 roku. Nakłady na wierzytelności nabyte sięgnęły 781 mln zł, co oznacza spadek aż o 44 proc. wobec 2018 roku. Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK Kruk to 1 782 mln zł, co oznacza wzrost o 13 proc.

Grupa Kruk działa na rynku zarządzania wierzytelnościami. Zarządza wierzytelnościami banków, które stanowią główną grupę klientów, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora dóbr szybko zbywalnych. Obecna jest także na rynku rumuńskim, czeskim, słowackim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.