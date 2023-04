Grupa marketingowa notuje wzrost przychodów ze sprzedaży, ale niższy zysk

Grupa kapitałowa IMS, która dostarcza usługi z zakresu marketingu sensorycznego, opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2022 r. Spółka zaliczyła zwiększenie przychodów ze sprzedaży, ale także kosztów finansowych.

IMS Sensory Media zwiększyła przychody ze sprzedaży w ubiegłym roku o 37 proc., do ponad 57 mln zł.

2022 r. przyniósł wzrost kosztów finansowych firmy. Kwota wyniosła niemal trzykrotnie więcej niż w 2021 r.

Grupa pozyskała także nowe lokalizacje majątkowe, powiększając ich liczbę do 33 tys.

Spółka IMS Sensory Media podsumowuje ubiegły rok

Spółka IMS Sensory Media opublikowała sprawozdanie finansowe za 2022 r. Mimo że przychody netto ze sprzedaży w ubiegłym roku wzrosły względem 2021 r. o 37 proc. (do 57,3 mln zł), to zysk netto za rok obrotowy spółki był mniejszy niż przed rokiem. 2022 r. IMS Sensory Media zamknęło z zyskiem netto za rok obrotowy 6,9 mln zł, podczas gdy w 2021 r. była to kwota 7,08 mln zł (spadek o 2 proc. rok do roku).

- Grupa IMS osiągnęła w 2022 roku przychody o 15,48 mln zł, tj. o 37 proc. większe niż w roku 2021. Wyrównana EBITDA (tzn. EBITDA po wyeliminowaniu niepieniężnych kosztów programu motywacyjnego opartego o akcje IMS S.A. oraz uzyskanych w 2020 i 2021 r. subwencji w ramach programów pomocowych związanych z kryzysem wywołanym przez COVID-19) za rok 2022 jest najwyższa w historii naszej organizacji. Wyrównana EBITDA za 2022 rok jest o 5,3 mln zł, tj. o 38 proc. wyższa niż w 2021 roku i o 9,3 mln zł, tj. o 92 proc. wyższa niż w roku 2020. W 2022 r. Grupa IMS pozyskała organicznie (bez uwzględniania przejęć innych podmiotów) rekordową ilość 3692 lokalizacji abonamentowych, przekraczając po raz pierwszy w historii pułap 30 tys. lokalizacji i osiągając finalnie na koniec 2022 r. poziom 33 tys. lokalizacji - pisze w liście do akcjonariuszy Michał Kornacki, prezes IMS Sensory Media.

W ubiegłym roku znacząco wzrosły koszty finansowe, jakie poniosła spółka. Ich suma wyniosła 1,17 mln zł, podczas gdy w 2021 r. było to 408 tys. zł (2,87 razy więcej). Wzrosły także przychody finansowe, choć tu wzrost jest mniejszy, bo z 194 tys. zł do 365 tys. zł.

Zmiany nastąpiły także w kapitale własnym, który na koniec ubiegłego roku wynosił 30,6 mln zł (więcej o 4,58 mln zł). Zobowiązania długoterminowe spółki zmalały z 17,9 mln zł do 10,8 mln zł, ale jednocześnie znacząco wzrosły zobowiązania krótkoterminowe, z 15,7 mln zł na koniec 2021 r. do 32,7 mln zł w roku 2022.

Firma na koniec zeszłego roku zatrudniała 57 osób (o 1 mniej niż przed rokiem): 45 pracowników (wcześniej 46 osób) oraz 12 członków zarządu (bez zmian). Ta liczba obejmuje pracowników wszystkich spółek. Oprócz tego, jak zaznaczono w sprawozdaniu finansowym, IMS współpracuje z 90 firmami i osobami fizycznymi na podstawie umów opartych o prawa kodeksu cywilnego, nie występują też żadnego rodzaju programy świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia.

Prezes firmy chwali się także polityką dotyczącą dywidend

- Planujemy podtrzymać naszą politykę dywidendową, która zakłada, że zarząd będzie proponować przeznaczenie na dywidendę co najmniej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Dywidendę wypłacamy nieprzerwanie od początku funkcjonowania IMS na rynku publicznym.

