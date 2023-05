Grupa marketingowa zalicza wzrost przychodów ze sprzedaży

Marketingowa grupa IMS w okresie styczeń-marzec 2023 r. zwiększyła przychody netto ze sprzedaży o 17,4 proc. względem tego samego okresu w 2022 r.

IMS odnotowało 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Wartość przychodów netto ze sprzedaży w I kw. tego roku wyniosła 13,36 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 r. było to 11,37 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 2,29 mln zł wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization – zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wyniósł w I kwartale 4,03 mln zł względem 3,55 mln zł rok wcześniej (zmiana na plus o 13,5 proc.).

Grupa IMS od 2000 r. świadczy usługi z zakresu marketingu sensorycznego: audiomarketingu, wideomarketingu oraz aromamarketingu. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl