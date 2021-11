Grupa Maspex kupuje polskie aktywa CEDC, w tym m.in. Żubrówkę

Firma Maspex Wadowice, jedna z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w branży spożywczej podpisała warunkową umowę na zakup polskich aktywów Roust Corporation CEDC International, dzięki której przejmie polskie marki alkoholowe: Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols.

Jak podkreślili przedstawiciele spółki we wtorkowym komunikacie, dzięki transakcji powstanie największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł. Firma Maspex stanie się także liderem rynku wódki w Polsce. Będzie to 20. przejęcie wadowickiej grupy na rynkach krajowym i zagranicznym.

Warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W komunikacie przypomniano, że CEDC to lider na rynku wódki z udziałem powyżej 47 proc.(ilościowo) i największy importer zagranicznych alkoholi w naszym kraju. Posiada portfolio wiodących marek wódki takich jak: Żubrówka, Soplica, Absolwent i Bols. Jest również dystrybutorem m.in. win Carlo Rossi, Barefoot i Gancia oraz alkoholi kolorowych: Grant's, Glenfiddich i Tullamore D.E.W., Metaxa, Jȁgermeister, Cointreau, Campari, Aperol, czy Remy Martin. Produkcja prowadzona jest w zakładach produkcyjnych w Obornikach i Białymstoku. W 2020 roku spółka uzyskała obrót ze sprzedaży na poziomie 5,7 mld zł.

Według zapowiedzi na bazie firmy CEDC, Maspex planuje zbudować "kolejny, mocny obszar swojej działalności w oparciu o kompetencje pracowników tej spółki, nowoczesne zaplecze produkcyjne i wyjątkowe marki".

Krzysztof Pawiński, współwłaściciel i prezes Grupy Maspex podkreślił, że wadowicka spółka realizuje przejęcie, które w sposób skokowy zwiększy skalę biznesu grupy - podwoi jej obroty.

"Wchodzimy w całkowicie nowy, ale bardzo interesujący segment rynku i poszerzamy nasze portfolio o kolejne kultowe polskie marki w tym Żubrówkę - legendarną polską wódkę, znaną na całym świecie. Ich bezdyskusyjna siła rynkowa - pozycja i znajomość oraz to, że będą skupione w jednych rękach to kolejne atrybuty transakcji. To już nasza 20 akwizycja - piękne zwieńczenie 30 lat historii Maspeksu" - zaznaczył Pawiński cytowany w komunikacie.

Według przedstawionych danych w 2020 r. łączna wartość rynku napojów alkoholowych wynosiła ponad 39 mld zł, z czego sprzedaż wódki odpowiadała za 34 proc. rynku i miała wartość powyżej 13 mld zł.

Grupa Maspex Wadowice, właściciel 67 marek, m.in. Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych. Posiada spółki zależne i 16 zakładów produkcyjnych w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Słowacji, Węgrzech i Litwie.

Firma rocznie produkuje 1,8 mld litrów soków, nektarów i napojów, 240 tys. ton makaronów, wyrobów zbożowych i instant oraz 150 tys. ton dżemów i przetworów. Jej roczne przychody wyniosły w zeszłym roku 5,22 mld zł, z czego 1/3 przypada na sprzedaż zagraniczną.

